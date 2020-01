Recherchiert man einmal wie viele Schulgebäude deutschlandweit dauerhaft aufgrund mangelhaften Brandschutzes geschlossen wurden, dann findet die VHS in Mülheim und eine Musikschule in Worms.

Nicht, dass es keine Brandschutzmängel an Schulen gäbe, aber Schließungen gab es nur selten und wenn, dann wurde anschliessend sofort das Notwendige unternommen.

Apropos, zum Zeitpunkt der Schließung war ja bereits mit Maßnahmen bezüglich des Brandschutzes begonnen worden. Warum also die spontane Schließung?

Nun, das Gebäude war der Stadtverwaltung schon seit langem ein Dorn im Auge, und es gab diverse Versuche es loszuwerden. (Verkauf, Abriss, Sparkassenakademie usw.)

An jenem 18.9.2017 nun, kamen die Bauaufsicht (Städtische Mitarbeiter), die Feuerwehr (Städtische Mitarbeiter) und der ImmobilienService (Sie ahnen es: Städtische Mitarbeiter) zu dem Schluß, die Nutzung zu untersagen.

Wenn diese Mängel so offensichtlich waren, daß besagte Mitarbeiter der Stadt an Ort und Stelle die Schließung anordnen mussten, warum gab es vor dieser weitreichenden Entscheidung keine weitere Meinung/Beurteilung?

Und warum darf denn bis heute niemand Unabhängiges diese entscheidenden Mängel sehen?

Oh, Sie haben natürlich Recht: Es gab zwischendurch ein neues Gutachten...

Dieses behandelte aber ausdrücklich nicht nur den Brandschutz, sondern die Komplettsanierung!

Und dieser Auftrag wurde von wem erteilt? Genau: der Stadtverwaltung!

Leider hat sich die örtliche Presse in diesem Fall nie besonders engagiert und z.B. mögliche Verbindungen der einzelnen Akteure recherchiert. Wußten Sie, dass der heutige Kämmerer einge Jahre als Personalleiter unter anderem für eben jene Ämter und Bereiche zuständig war, die an jenem Tag im September 2017 die Schließung verhängen 'mussten'?

Ich will ja niemandem Freundschaftsdienste, Veternwirtschaft oder Korruption unterstellen, aber manchmal wenn es quakt ist es eben doch eine Ente!