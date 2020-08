Es ist wieder soweit

Merken Sie es auch? Auf einmal sind wir wieder von ganz vielen Experten umgeben. Vom Wahlplakat strahlt ein Finanzexperte, verspricht Ihnen eine Dame global zu denken, zeigt sich Ihnen ein Macher, will ein anderer plötzlich Verantwortung übernehmen. etc. Sie kennen all die Slogans.

Spätestens jetzt wieder wissen Sie:

Es ist Wahlkampfzeit , oder wie der Mülheimer Schriftsteller Joachim Endemann es ausdrückt:

Es ist WahlkRampfzeit.

Jetzt ist die Zeit der hohlen Versprechungen, der großen Ankündigungen, der großen Show. Eifrig arbeitet auch die Lokalpresse mit daran, dass uns die richtigen Kandidaten nur ja oft genug gezeigt werden, so dass wir Wähler auch das richtige Kreuzchen machen. Nun soll uns wieder vorgekaukelt werden, dass wir ja die Wahl haben, dass wir ja bestimmen können. Nach der Wahl ist dann wieder alles wie vorher: Da gibt es wieder die gleichen Kungelrunden in den Hinterzimmern, da werden wieder die Pöstchen nach Parteibuch verteilt und nicht nach Kompetenz, da wird die gleiche Politik weiterverfolgt wie vorher, die Namen mögen andere sein, die Richtung bleibt gleich.

Solange Lokalpoltiker selbst einen eindeutigen Bürgerentscheid (Oktober 2019) nicht umsetzen, sind sie nicht glaubwürdig, wollen sie keine Demokratie.

Das Volk, die Bürger haben aufbegehrt, und zwar mit einer eindeutigen Mehrheit und ein solcher Bürgerentscheid ist genauso bindend wie ein Ratsbeschluss,

Alle Kandidaten, die nicht bereit sind, einen solchen Bürgerentscheid bedingungslos umzusetzen oder jetzt ablenken wollen durch andere Themen, wollen nicht den Willen der Bürger umsetzen.

Daran sollten wir in der Wahlkabine denken!