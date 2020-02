Die „Fridays for Future“ Bewegung war lange Zeit in den Medien omnipräsent und in aller Munde. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht mindestens ein überregionaler Pressebericht erschien. Proteste an allen Fronten. Politiker und Unternehmen sowie das Verbraucherverhalten wurden massiv angegangen. Aktivistinnen wie Greta Thunberg und ihr deutsches Pendant Luisa Neubauer entwickelten sich zu Ikonen der Szene. Einladungen zu Gipfeltreffen und sogar zum UN-Klimagipfel waren die Folge.

In der Presse war fast täglich etwas über Schüler und Studenten zu lesen, die an den unterschiedlichsten Orten gegen diverse Unternehmen oder Projekte demonstrierten oder protestierten. Es bildeten sich Orts- und Facebookgruppen, die ihre Ideen und Ziele verbreiteten. Die Menschen sahen, hörten und lasen regelmäßig davon. Sie diskutierten, lamentierten und freuten oder ärgerten sich fast täglich darüber. Sie erklärten sich solidarisch, schlossen sich teilweise den Akteuren an oder stellten sich dagegen. Der Rest war genervt und ignorierte oder kritisierte das Geschehen.

Die Presse berichtete bedauerlicherweise meist nicht über Fakten, sondern über die tagesaktuellen Ereignisse und die handelnden Personen. Das Kernthema Klimawandel und die damit einhergehenden Probleme traten vielfach in den Hintergrund. Die Aktivisten und ihr wilder Aktivismus, der keine klare Vorgehensweise und keine fokussierte, gut koordinierte Strategie erkennen ließ, erschienen dadurch wenig zielführend.

Engagement in allen Ehren, jedoch sind viele Hunde erfahrungsgemäß des Hasen Tod und hier ist der Hase offenbar auch begraben. Die FFF-Bewegung weitete sich rasant aus, verzettelte sich und zeigte sich dadurch ebenso rasant als machtlos. Erster Frust darüber war bei der Rede von Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel zu erkennen. Politiker und Unternehmen sind es gewohnt abzuwarten, auszusitzen und dabei stoisch ihre wirtschaftlichen oder politischen Ziele zu verfolgen. Wenn trotz oder auch wegen der Proteste und Demonstrationen keine direkten und spürbaren Konsequenzen drohen, wird „Business as usual“ die Folge sein, bei den Politikern, den Führern der Unternehmen und auch beim gemeinen Volk.

Die Krux an der Sache, ausgerechnet die Politiker sind es, die in vorbildhafter Verbundenheit überzeugende und zielführende Voraussetzungen schaffen können und müssen. Dazu ist es allerdings nötig, dass die Stimmen der Verängstigten nicht nur wohlwollend gehört und ernst genommen werden, sondern daraus auch erkennbares und konsequentes Handeln erwächst.

Bei der Vielzahl aktueller Themen scheint jedoch weder ausreichend Platz für eine nachhaltige politische Weichenstellung, noch für eine regelmäßige inhaltliche Berichterstattung der Medien über die Ziele der FFF-Bewegung und so wird es nach und nach ruhiger um die Akteure. Zumindest die Presse verlässt das Feld offenbar mehr und mehr. Ohne offizielle Presse bleibt den Klimaaktivisten nur noch der Weg via Social Media um ihre Sympathisanten auf dem Laufenden und bei der Stange zu halten. Ob das ausreicht um die breite Öffentlichkeit zu erreichen und zu motivieren die angestrebten Ziele zu erreichen wird sich noch zeigen müssen.

Ziele der "Fridays For Future Deutschland" Bewegung

Der internationale Konsens der FFF-Bewegung ist, die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu schaffen. „Fridays for Future Deutschland“ fordert darum:

• Netto-Null-CO2-Emissionen bis 2035

• Kohleausstieg bis 2030

• 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035

• Abschaffung der Subventionen für fossile Energieträger bis Ende 2019

• Ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten

• CO2-Steuer in Höhe von 180 Euro pro Tonne CO2