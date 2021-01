„Wir brauchen eine echte Exit-Strategie“, sagt Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes zum zwischen Bund und Ländern vereinbarten verlängerten harten Lockdown: „Die gestern zwischen Bund und Ländern vereinbarte Verlängerung des Lockdowns ist mit Blick auf das Infektionsgeschehen und die hohe Zahl an Todesfällen in

Zusammenhang mit COVID-19 eine Lösung ohne Alternative.

Raus aus dem Vor- und Zurück

"Wie schon in den vergangenen Monaten ist es allerdings nicht gelungen, ein echtes Konzept zur Bewältigung der Krise zu präsentieren. Wir müssen raus aus diesem ständigen Vor und Zurück. Die Menschen und die Unternehmen brauchen einen nachhaltigen Orientierungsrahmen und eine klare Perspektive."

Dazu gehöre, nun alle Kraft darauf zu verwenden, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen. Die Hoffnung in den Impfstoff sei allerdings keine Strategie, sondern lediglich ein zentrales Instrument. "Schulen und Kindertagesstätten müssen zeitnah wieder öffnen", so die Forderung Schmitz'. Die Folge der Schließungen seien stark belastete Arbeitnehmer und eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Für die Zeit bis zur Öffnung der Kitas und Schulen sei eine Notbetreuung zwingend erforderlich. Die Ausweitung der Bezugszeit des Kinderkrankengeldes sei keine Lösung.

Finanzhilfen endlich zahlen

"Ebenso beeinträchtigen diese Schließungen die Bildungschancen unserer Jüngsten", so Schmitz. Die Arbeitgeber leisteten einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Situation. Dazu gehöre natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, Homeoffice anzubieten, wo es praktisch umsetzbar und möglich sei. Zudem bewährten sich die Investitionen in Hygienemaßnahmen in den Betrieben. Klar sei aber auch weiterhin:



"Ganz ohne Beschäftigte und nur noch virtuell können Betriebe nicht am Laufen gehalten, Kundenwünsche nicht erfüllt und Geld – zum Beispiel für die Löhne und Gehälter der Beschäftigten – nicht erwirtschaftet werden. Weitere bürokratische und finanzielle Belastungen sind nach zehn Monaten im Krisenmodus nicht mehr tragbar."

Wichtig sei, die zugesagten finanziellen Hilfen nun endlich unverzüglich und

unbürokratisch fließen zu lassen. Kaum ein anderes Land habe so umfassende Hilfen zugesagt. Nur hapere es leider sehr mit der Umsetzung. "Hier müssen Bund und Länder dringend nachbessern.“ Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes.

Foto: Unternehmerverband