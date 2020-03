Im Rahmen der Mitgliederversammlung des SPD Ortsvereins Saarn-Selbeck-Mintard in der Gaststätte „Am Heuweg“ wurden in der letzten Woche die Weichen für den kommenden Kommunalwahlkampf gestellt.



Inhaltlich wurden hierbei für die Ortsteile ein besonderer Schwerpunkt auf die Themen Mobilität, Umwelt und Freizeit sowie öffentliches Leben gelegt. Neben einem ganzheitlichen Mobilitätskonzept für alle Verkehrsteilnehmer der im speziellen die aktuell schlecht angebundenen Randgebiete von Mülheim besser berücksichtigt, war auch die zukünftige vielseitige Nutzung des ehemaligen Kirmesplatzes an der Mintarder Straße ein wichtiges Thema.

Auch die aktuellen Entwicklungen Rund um das THW Gelände an der Düsseldorfer Straße wurden durchweg positiv gesehen. Neben der weiteren Nutzung durch den Neubau des THWs regte Vorstandsmitglied Johannes Gliem an, die nicht durch das THW genutzte Fläche für die Ansiedlung von Gewerbe im Rahmen des aktuell diskutierten Wirtschaftsflächenkonzeptes in Betracht zu ziehen.

Personell wurden für den Rat der Stadt Gabi Rüter, Isabel Felix, Marc Dissel und Thomas Bergmann durch die Mitglieder nominiert. Für die Bezirksvertretung 3 hat der Ortsverein Rolf Hornborstel, Heinz Westerwinter, Sina Breitenbruch-Tiedtke, Gabi Rüter und Max Muscharski nominiert.