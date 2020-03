Momentan schnellen die Covid-19 – Fallzahlen, erwatungsgemäß und als Folge des bis vor kurzem sorglosen Umgangs der Entscheider sowie der Bevölkerung, erkennbar rasant nach oben. Inzwischen sind zahlreiche Präventivmaßnahmen angelaufen, die den medizinischen Super Gau für den Fall einer überproportionalen Infektionsrate, die das Gesundheitswesen so überfordern könnte, dass es, wie in anderen Ländern bereits Gang und Gäbe, zu stark ansteigenden Todesfällen kommen würde, verhindern sollen. Ob all das dazu führt, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und die Letalitätszahlen auf dem aktuellen Niveau zu halten ist noch völlig ungewiss.

Trotzdem wurden Forderungen nach Lockerung der aktuellen Maßnahmen laut. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine solche Debatte jedoch als verfrüht an und erteilte ihr eine klare Absage. In dieser Hinsicht ist sie sich mit den führenden Virologen der Republik und der Ärzteschaft sowie in den Krankenhäusern einig.

Betrachtet man die aktuelle Entwicklung und folgt man den seriösen Prognosen, ist, wenn überhaupt, frühesten in 1 bis 2 Wochen mit einem erkennbaren Trendwechsel bei der Infektionswelle zu rechnen. Selbst wenn die Zahlen für eine Entspannung sprechen sollten, wird es weitere Wochen in Anspruch nehmen, bis mit einer Lockerung zu rechnen ist. Verfrühtes Handeln, in dieser Hinsicht, würde alle Bemühungen der Vergangenheit ad absurdum führen. Der eingeschlagene Weg kann nur zum Erfolg führen, wenn er nun auch, trotz aller Nebenwirkungen, konsequent durchgehalten wird.