Die SPD Genossen in Mülheim trauern um ihren Freund und Kollegen Anton Schaaf. Er starb gestern plötzlich und unerwartet im Alter von nur 58 Jahren. „Toni“, wie er von allen genannt wurde, war fast 35 Jahre Mitglied in der SPD und hat sich in dieser Zeit in verschiedenen Ehrenämtern für die Belange seiner Mitmenschen eingesetzt.

Von 1999 bis 2002 war er Mitglied im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr und leitete von 2001 bis 2003 als Vorsitzender den SPD-Ortsverein Dümpten-Nord, dessen stellvertretender Vorsitzender er bis 2013 blieb. Der gelernte Maurer holte auf dem zweiten Bildungsweg seine Mittlere Reife nach und arbeitete schließlich als Fahrer bei der Müllabfuhr in Mülheim an der Ruhr. Dort war er zuletzt freigestellter Betriebsrat. Im Jahr 2002 wurde Toni Schaaf erstmalig in den Deutschen Bundestag gewählt. Seinen Bundestagswahlkreis Mülheim - Essen I holte er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2013 immer direkt.

Mit Mülheim verbunden



Von 2003 bis 2005 war er Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“. 2005 wurde Schaaf dann rentenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Seit Oktober 2007 gehörte er zudem dem erweiterten Vorstand der Bundestagsfraktion an. 2013 verzichtete Schaaf aus familiären Gründen auf eine erneute Kandidatur. Seiner Heimat Mülheim blieb Toni Schaaf aber immer verbunden, so hat er uns auch zuletzt noch im Kommunalwahlkampf aktiv unterstützt. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Sozialdemokratie, aber die gemeinsamen Erlebnisse und seine Arbeit machen ihn unvergessen.