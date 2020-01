Geplante Sanierungen in Dümpten

Zum Investitionsprogramm des ImmobilienService ist auf der Ratssitzung vom 13. Januar jetzt eine Prioritätenliste vorgelegt worden. Darin stellt sich dar, welche Investitionsmaßnah-men in welchem Zeitraum geplant sind. Im laufenden Jahr 2019 hatten sich Verzögerungen in den Vergabeverfahren ergeben.

Da jede Baumaßnahme individuellen Einflüssen unterliegt, ist der Verlauf nicht verbindlich bestimmbar, ist im Sitzungsprotokoll nachzulesen. Dümpten betreffen auf der Prioritätenliste die Sanierung des Gebäudes der Katholischen Grundschule Schildberg. Damit soll voraus-sichtlich im kommenden Jahr begonnen werden. Die Turnhalle Borbecker Straße steht laut Prioritätenliste erst für 2023 an.

Was das Bürgermeisteramt betrifft, gab der ImmobilienService bekannt, dass eine Aus-schreibung zum Verkauf derzeit vorbereitet wird. Zum Vorgang: Nach einer Begehung durch den Sicherheitstechnischen Dienst im Juli 2018 wurden erhebliche Mängel im Gebäude fest-gestellt. Neben Bedenken zum Brandschutz wurden Mängel am Holzfachwerk des Dach-stuhls entdeckt. Auch die Fenster und Türen wiesen Mängel auf. Die Elektrik müsste zudem erneuert werden. Dies wurde der BV2 am 18. September 2018 vorgelegt.

Damals wurden noch über die Wirtschaftlichkeit einer Eigensanierung seitens der Stadt nach-gedacht. Aus sicherheitstechnischen Gründen wurde das denkmalgeschützte Haus aber ge-räumt und steht seitdem leer. Im August 2019 wurde bekannt, dass die Stadt beabsichtigt das Dümptener Bürgermeisteramt zu verkaufen.

Nachdem das ehemalige Dümptener Rathaus Ende des Jahres 1908 bezogen werden konn-te, wurde die Bürgermeisterei Dümpten schon am 1. April 1910 aufgelöst. Nachdem es kaum mehr als ein Jahr seinem eigentlichen Zweck gedient hatte, wurde es sehr lange für Verwal-tungszwecke genutzt, später als eine Begegnungsstätte. Das Gebäude ist ein Symbol für das „Königreich Dümpten“. Das äußere Erscheinungsbild muss erhalten bleiben. Die Auflagen des Denkmalschutzes werden eine Vermarktung des Gebäudes an der Mellinghofer Straße 275 keineswegs erleichtern.