Die Stadt Mülheim an der Ruhr lobt zum vierten Mal gemeinsam mit dem Centrum für bürgerschaftliches Engagement (CBE) den Heimatpreis „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ aus.

Mit dem Heimatpreis werden Menschen ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich ganz besonders für den gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren.

Aspekte, wie:



Gestaltung des demographischen Wandels,

Gestaltung eines guten und zukunftsweisenden Zusammenlebens von Menschen unterschiedlichen Alters sowie sozialer und kultureller Herkunft

Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Orte und Plätze

die Vermittlung von Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl für Menschen in ihrem Quartier in der Stadt

Menschen finden hier ihre Heimat

Förderung von Identität und Heimatbewusstsein

Begeisterung schaffen für lokale Besonderheiten

Begrünung von Wohn- und Arbeitsstandorten zur Attraktivierung und nachhaltigen Gestaltung der Heimat (Beitrag zur Klimaanpassung)

können hierbei eine hervorgehobene Rolle einnehmen.

Insgesamt 15.000 Euro

Am 25. Juni 2020 hat der Stadtrat seinen Beschluss erneut bestärkt, lokal einen „Heimatpreis“ in Höhe von insgesamt 15.000 Euro vergeben zu wollen. Der „Heimatpreis“ wird in vollem Umfang durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW aus dem Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen - Wir fördern, was Menschen verbindet.“ zur Verfügung gestellt.

„Wir freuen uns, dass mit diesem Preis, das herausragende Engagement von Menschen für die Gestaltung der Heimat vor Ort ausgezeichnet wird“, sagt Michael Schüring vom CBE.

Bewerbung

Für die Auszeichnung bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Verbände sowie Unternehmen. Die Projekte müssen allgemein zugänglich, nachhaltig und im Stadtgebiet „abgeschlossen oder umsetzungsreif“ geplant werden. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind jedoch abgeschlossene sowie kommerzielle Projekte.

Bewerbungen können mit dem unter www.muelheim-ruhr.de bereitgestellten Formblatt schriftlich an den Oberbürgermeister, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, bis Mittwoch,15. Juni, eingereicht werden.

Information

Fragen oder Anregungen, können an Michael Schüring vom Centrum für bürgerschaftliches Engagement, Tel. 0208 9706811, E-Mail: michael.schuering@cbe-mh.de oder Dr. Claudia Roos in der Stadtverwaltung, Tel. 0208 455-9983, E-Mail: claudia.roos@muelheim-ruhr.de gestellt werden.

Prämierung im Herbst

Die vorliegenden Bewerbungen zum Heimat-Preis werden von einer Fachjury ausgewertet und im Herbst prämiert. Die Jury setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister, den Bezirksbürgermeistern, dem Stadtdechanten, dem Superintendenten sowie und dem Kooperationspartner Michael Schüring aus dem Centrum für bürgerschaftliches Engagement.

Der Heimatpreis wird an die drei Gewinnenden des Auslobungsverfahrens verliehen. Ein Rechtsanspruch auf ein Preisgeld besteht nicht.