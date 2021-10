Während seines Besuchs im Ruhrgebiet anlässlich des 60. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens besichtigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender auch die FWH Stahlguss GmbH in Mülheim an der Ruhr.



Im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens besuchte das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland das Traditionsunternehmen an der Ruhr. Fast die Hälfe der dortigen Arbeitnehmer ist muslimisch. Zwei Drittel davon türkisch-stämmig. „Wenn wir heute auf 60 Jahre des Abkommens zurückschauen, schauen wir natürlich auf die Menschen, die beigetragen haben zu Wirtschaft und Gesellschaft“, sagt Steinmeier.

Diskussionsrunde

Frank-Walter Steinmeier nutzte die Gelegenheit, um sich unter anderem die Gießerei auf einem Rundgang anzuschauen. Im Anschluss daran gab es eine Diskussionsrunde mit Mitarbeitern unterschiedlichster Nationalitäten, dem Betriebsrat und der Geschäftsführung des Unternehmens.