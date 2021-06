Zum Besuch in der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen am 27. Mai bekunden Vertreterinnen und Vertreter der Mülheim SPD und der SPD Duisburg der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen ihre enge Verbundenheit und Solidarität:



"Die gegenwärtige Situation und die damit einhergehenden Bilder aus deutschen

Städten haben uns besorgt und gleichzeitig beschämt. Ein Angriff auf die Sicherheit

und Unversehrtheit unserer jüdischen Freundinnen und Freunde ist ein Angriff auf

uns alle. Der Kampf gegen Antisemitismus und die Prävention seiner Entstehung ist

für uns heute aktueller denn je."

fasst der Vorsitzende der Mülheim SPD, Rodion Bakum, die Motivation der SPD auch aus persönlicher Verbundenheit für den Besuch in der Gemeinde zusammen.



Diskussion mit Oberrabbiner geführt

Aus der Diskussion mit dem Oberrabbiner, Herrn Dovid Geballe, und dem

Geschäftsführer der Gemeinde, Herrn Alexander Drehmann, ergaben sich für

Bundestagskandidat Sebastian Fiedler konkrete Vorhaben, die er weiter voranbringen

möchte. "Es ist ein inakzeptabler Zustand, dass unser Staat auf die antisemitischen

Anfeindungen, Beleidigungen und Bedrohungen unserer jüdischen Freundinnen und

Freunde viel zu oft mit der Einstellung von Strafverfahren reagiert. Dabei sind die

Ursachen klar. Die Landesregierung kriegt den strukturellen Personalmangel bei der

Kriminalpolizei nicht in den Griff und die Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten der

sogenannten Sozialen Netzwerke lässt auch zu wünschen übrig." fasst Fiedler

zusammen.



Personalverstärkung gefordert

Er fordert daher eine spürbare Personalverstärkung zur Bekämpfung von Hass und

Hetze bei der Kripo und der Justiz sowie zusätzliche Sorgfaltspflichten der

Internetprovider. Diese sollten nicht erst nach Beschwerden, sondern eigenständig

aktiv werden und antisemitische Hetze unterbinden. "Außerdem müssen wir ehrlich

zugeben, dass wir noch immer keine halbwegs zuverlässige Datenlage haben. Das

muss sofort durch wissenschaftliche Studien verbessert werden. Dazu müssen wir

zusätzliche Fortbildungsangebote und Studiengänge, unter anderem zum

Rechtsextremismus schaffen - am besten in einem eigenen Institut.", fordert Fiedler.