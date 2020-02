Nach zahlreichen Gesprächen mit Vertretern des Hauptausschusses Gross-Mülheimer-Karneval 1957 über die Möglichkeiten der Stadt, zukünftig Aktivitäten des Mülheimer Karnevals verstärkt zu fördern, hat die CDU-Fraktion ein „Initiativen-Paket geschnürt“ und Anträge in die Ratsgremien eingebracht.

Die geplante Änderung der städtischen Hauptsatzung – auch mit der Regelung der Zuständigkeiten der Ratsausschüsse – wird zum Anlass genommen, ausdrücklich die Förderung der gesamtstädtischen Brauchtumspflege einschließlich des Mülheimer Karnevals in die Zuständigkeit des Kulturausschusses zu geben und entsprechend zusätzlich in den Zuständigkeitskatalog aufzunehmen. Damit wird die nötige Entscheidungsgrundlage für den städtischen Kulturausschuss geschaffen.

Brauchtumspflege in Zukunft beim Kulturbetrieb und Kulturausschuss

Zukünftig würde die Förderung der Brauchtumspflege und auch des Mülheimer Karnevals „eindeutig und unmissverständlich“ beim Kulturbetrieb und Kulturausschuss liegen.

Aufbauend auf die Initiative der CDU-Fraktion in der letzten Kulturausschusssitzung wird auf der Basis eines entsprechenden Förderantrages eine konkrete Förderung der für den 10. Februar geplanten Seniorensitzung des Hauptausschusses Gross-Mülheimer-Karnevals 197 von maximal 50 Prozent der Gesamtmietkosten (2.516,50 Euro) aus dem Fördertopf für kulturelle Projekte 2020 empfohlen. Über diesen Antrag der CDU-Fraktion soll in der nächsten Kulturausschusssitzung im März entschieden werden. Das bedeutet eine Weichenstellung in der Förderung von Kulturprojekten. Denn erstmals nach Jahrzehnten würde eine solch zentrale Karnevalsveranstaltung über diesen Kultur-Fördertopf bezuschusst.

Unterschiedliche Informationen über Mietpreise der Stadthalle

Es gibt weiterhin unterschiedliche Informationen über die Mietpreise auch für Karnevalsveranstaltungen in der Stadthalle und die Beschlussgrundlagen mit den Ermäßigungen für gemeinnützige Veranstaltungen. Deshalb wird die Verwaltung gebeten, diese Unterlagen dem Rat der Stadt zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der aktuellen Diskussion über die Mietpreissteigerungen bei der Anmietung von Stadthallensälen und die Ermäßigungs-Tatbestände für gemeinnützige Vereine, auch für den Mülheimer Karneval, ist Transparenz und Klarheit geboten.

CDU will Mülheimer Karneval mehr Planungssicherheit geben

CDU-Fraktionsvorsitzende Christina Küsters und der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Markus Püll: „Ziel der Initiativen der CDU-Fraktion ist es, nicht nur dem Mülheimer Karneval mehr Planungssicherheit bei der Organisation zunächst der traditionsreichen Seniorensitzung des Hauptausschusses Gross-Mülheimer-Karneval 1957 zu geben. Gleichzeitig würde in der Förderpraxis über den Kulturbetrieb und den Kulturausschuss eine Gleichbehandlung der Brauchtumspflege und des Mülheimer Karnevals mit anderen kulturellen Veranstaltungen sichergestellt werden.“

BAMH-Fraktion nimmt Stadt in die Pflicht

„Die Mülheimer Vereine brauchen Luft zum Atmen“, so die kulturpolitische Sprecherin der BAMH-Fraktion Ramona Baßfeld. Wenn sie in der “guten Stube der Stadt“, der Stadthalle, Feste oder Veranstaltungen ausrichten wollen, dann müsse ihnen das finanziell auch möglich sein. Gegebenenfalls müsse die Stadt mit einer finanziellen Spritze einspringen, um hohe Kosten zu senken.

Mülheimer Karnevalsvereine besorgt

Der BAMH reagiert damit auf die Sorgen der Karnevalsvereine, dass die Anmietungen für große Veranstaltungen das kleine Budget der Vereine immer mehr belastet. Aus diesem Grund hat der BAMH einen Antrag an den Kulturausschuss, der am 16. März zu einer Vorberatung zusammenkommen wird, gestellt. Das Brauchtum Mülheimer Karneval sollte als kulturelle Aufgabe der Stadt anerkannt und dementsprechend berücksichtigt und gefördert werden, meint Jochen Hartmann von der BAMH.

