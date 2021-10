Nach der lobenswerten Müllsammelaktion vieler Beteiligter, findet man am Sonntag, 10.10.21, folgende Zustände vor (siehe Bilderserie).

Illegal entsorgter Haushaltsmüll (Parkplatz Oberheidstr./Dümpten), Sperrmüll unter dem Bahnbogen (Rathausmarkt), überfüllte Müllbehälter am Nordausgang MH-Hbf, abgerissener Müllbehälter (Haltestelle Seilerstr.).

Die Politik hat teure Hinweisschilder zur Müllvermeidung an sogenannten Hot-Spots gefordert

und MEG hat Schilder aufgestellt (siehe Foto).

Wieder eine unnötige, teure Ausgabe, wie auch das geforderte Einzäunen an Containerstandorten, damit der Müll nicht in den öffentlichen Raum geweht wird.

Auch andere öffentliche Plätze wie am Forum, Busstation MH-Stadtmitte usw. waren vermüllt.

Ein einsamer Müllwerker war am Vormittag an der Ruhrpromenade unterwegs und reinigte die Flächen vom Müll.