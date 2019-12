Mülheim oder: Das grosse Schweigen

2019 geht zu Ende, ein Jahr in dem ein Großteil der Mülheimer Bürgerschaft nur noch mit dem Kopf schütteln kann, über das, was sich im Rat und in der Verwaltung ereignet. Wir sollten uns hierbei an ein wohl recherchiertes Radiointerview des Journalisten Werner Rügemers erinnern:

"Am 5. und am 6. März 2006 sendete WDR 5 ein 55-minutiges Radio-Feature von W.

Rügemer mit dem Titel: “Mülheim und das große Schweigen - Die Privatisierung in

deutschen Städten“. Die Sendung stieß auf reges Interesse aus ganz Deutschland.

Erst beschwerte sich Frau OB Mühlenfeld (SPD) beim WDR, dann der Mülheimer ex-OB

Dr. Jens Baganz (CDU), der sich bekanntlich unter bisher nicht aufgeklärten Umständen

Ende 2002 urplötzlich verabschiedet hatte und nach der Landtagswahl überraschend

Staatsekretär im Düsseldorfer Wirtschaftsministerium wurde. Erst im Juni schrieb er einen

Brief an WDR-Chef Pleitgen zu dem WDR-Bericht von Anfang März, der das von ihm und

seiner SPD-Nachfolgerin angerichtete Chaos nicht mehr verschweigt. Daraufhin nahm der

WDR im Juli das Manuskript aus dem Netz, obwohl Baganz nicht einmal mit Klage

gedroht hatte. Frau Piel, Pleitgen-Nachfolgerin, entschuldigte sich sogar bei Baganz. Ob

dieser Kotau ihr die Intendantenstelle einbrachte, ist unbekannt.

Den MBI aber verbot der WDR, den Bericht im Internet zu veröffentlichen.

Peinlich nur, dass das alles just dann passierte, als Pleitgens Wiederwahl bzw.

Nachfolgerwahl anstand!

Der Titel „Mülheim oder das große Schweigen“ ist bezeichnend, wenn nun auch noch der

WDR sich dem Schweigen anschließt, als sei er von dem in Mülheim grassierenden

Vertuschungsvirus befallen!

Im folgenden Auszüge aus dem Manuskript mit einigen Veränderungen im Vergleich zur

Radiosendung. Der Autor W. Rügemer hat seine Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilt."

Auszüge aus diesem Radio Feature können Sie hier lesen:

http://www.mbi-mh.de/bis2009/Muelheim-das_Schweigen.pdf

Es zeigt ziemlich deutlich die Zustände in dieser Stadt, damals wie heute.