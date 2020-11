Das Marketingteam im Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR hat auf der Mitgliederversammlung am 18. November 2020 in dem Stammhaus des Kunstvereins in der Villa Schmitz-Scholl das Signet für die Wiederaufnahme der kulturellen Aktivitäten in der Kunststadt Mülheim vorgestellt. Das finale Signet wird aktuell noch verfeinert und in Kürze vorgestellt.

Leitlinie war ein Zitat von Nicolas Chamfort (1741-1794): "Der Dummkopf beschäftigt sich mit der Vergangenheit, der Narr mit der Zukunft, der Weise mit der Gegenwart." woraus die Botschaft "MÜLHEIM .JETZT" entstand.

KULTUR VOR ORT IN MÜLHEIM : Die aktuellen Veranstaltungen vor Ort können hier abgerufen werden:

Über den Mülheimer Kunstverein KKRR:

Im Jahr 2012 wurde ein weiterer aktiver Kunstverein in der Stadt Mülheim gegründet, um Ausstellungsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler zu schaffen, sowie attraktive Ateliers in der Innenstadt anbieten zu können. Der Verein legt u.a. Wert auf die Möglichkeit, altersunabhängig allen Kulturinteressierten eine Möglichkeit zur Vernetzung anzubieten und konzentriert sich auf die Kunstförderung. Es gibt keine Aufnahmebeschränkungen, Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, keine Budget- oder Jurierungszwänge. Das Kuratorenteam wird ständig erweitert, inzwischen wurden über 200 museale Ausstellungen realisiert. Jedes Jahr wird ein Jahresthema abgestimmt - 2021 lautet das Thema im Beuys-Jubiläumsjahr "MÜLHEIM KOMMT! WO IST BEUYS?" mit zahlreichen Events - von der Einzelausstellung bis zur großen Gruppenausstellung mit internationaler Beteiligung.

Geschäftsstelle des Vereins: Ruhrstraße 3 / Ecke Delle am Innenstadtpark "Ruhranlage"

FON: 0208 46949-567 E-Mail: KKRR@Kunststadt-MH.de