Der WDR berichtete am 28.01.2021 in seinem Bericht "Impf-Vordrängler sorgen für Ärger" über Bürgermeister und andere Personen, die nicht der Kategorie 1 angehören und sich trotzdem bereits impfen ließen. So sind bereits die Bürgermeister in Hennef und Wachtberg geimpft. Gegen den 31jährigen Bürgermeister aus Hennef hat ein Arzt deswegen sogar Strafanzeige gestellt.

Während die Presse also in anderen Orten darüber berichtet und auch Namen nennt, vertuscht die Mülheimer WAZ den Fall nach Kräften, den es in Mülheim gab. Die WAZ schrieb nur, dass es sich um ein Mitglied der Stadtspitze gehandelt hat, welches gleich am allerersten Impftermin in einem Altenheim im Dezember 2020 geimpft wurde - und das auch nur in der Online-Ausgabe.

Die WAZ hat eine Auskunft verweigert, um wen konkret aus der Stadtspitze es sich gehandelt hat. Hier agiert die Mülheimer Presse also anders als in anderen Städten. Nicht nur das:

Ich habe den Fall auf Facebook angeprangert. Der Chefredakteur der WAZ, Mirco Stodollick, will nicht nur nicht darüber berichten, er geht sogar aktiv diejenigen an, die den Fall öffentlich machen. Mein Anprangern sei eine Verleumdung und Rufschädigung, schreibt er in seiner Funktion als Chefredakteur öffentlich auf Facebook. Eine persönliche Mail an ihn mit Sachargumenten ließ der Chefredakteur unbeantwortet.

Wie unabhängig, objektiv und überparteilich ist die Mülheimer Presse? Benutzt der Chefredakteur seine Zeitung für eigene Motive?