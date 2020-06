Die oben aufgeführten Schlagzeilen stammen von letzter Woche, als Unbekannte ihren Müll einfach an der Riemelsbeck in Heißen abgekippt haben. Die Bilder sind heute noch im Kopf.

Am Containerstand Zinkhüttenstr. / Seilerstraße in Eppinghofen dürfen die Mitarbeiter der MEG den Standort am Montag (22.06.2020) wieder reinigen.

Es kommt heute am Sonntag sicherlich noch etwas dazu.

Die Mitarbeiter der MEG tuen mir jetzt schon leid.

Wie kann man diesen Standort unmittelbar gegenüber von einem Kinderspielplatz und Seniorenheim verantworten ?

Der Umweltausschuß der Stadt Mülheim tagte am 16.06.2020. Einzelne Parteien verwiesen auf die regelmäßigen Vermutzungen an der Ruhrpromenade hin. Die Verwaltung sollte Stellung zu den Leerungsintervallen u.a. von Papierkörben in der Stadtmitte beziehen. Soweit so gut.

Und was jetzt ? Die Empörung geht weiter.