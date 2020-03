Am 13. September 2020 stehen in Mülheim an der Ruhr, wie auch im Rest des Landes, die Kommunalwahlen an. Die Bürger entscheiden über die Zusammensetzung des Rates sowie über die Person des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin. Für dieses Amt stehen, nach Rücktritt von Diane Jägers, aktuell vier Bewerber/innen zur Wahl. Wer es auch wird, es warten zahlreiche Aufgaben auf den Sieger oder die Siegerin.

Welche Ideen die Kandidaten / Kandidatinnen für Mülheim im Gepäck haben und wie sie einige der drängenden Probleme der Stadt angehen wollen, haben sie auf Nachfrage mitgeteilt. Die Antworten sind hier in den kommenden Wochen, jeweils am Sonntag, nachzulesen. Sie haben so die Möglichkeit, sich ein Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten zu machen sowie ihre Motivation und ihre Ideen für Mülheim kennen zu lernen. In Zeiten erheblicher Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen, die auch den Wahlkampf beeinträchtigen werden, eine passende Alternative.

Der Stadtrat

ist das wichtigste demokratische Entscheidungsgremium der Stadt.

Er wird im Rahmen der Kommu¬nalwahl alle fünf Jahre gewählt. Derzeit besteht er aus dem Oberbürgermeister und 54 Stadtverordneten, von denen 19 der SPD-Fraktion, 12 der CDU-Fraktion, 6 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 6 der BAMH-Fraktion, 3 der MBI-Fraktion, 3 der FDP-Frakti¬on sowie 2 der Gruppe DIE LINKE angehören und je 1 Vertreter der WIR AUS Mülheim, vom Bündnis für Bildung sowie Mülheim 5vor12.