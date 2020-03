Im September ist es soweit und die Mülheimer Wähler*innen müssen darüber entscheiden, wer zukünftig das höchste Amt in der Stadt ausüben und die wesentlichen Impulse in der Kommunalpolitik setzen soll. Vier Bewerber*innen stehen zur Auswahl und somit hat der Bürger die Qual der Wahl. Befragt wurden sie zu ihrer persönlichen Motivation oder ihren eigenen Vorstellungen sowie zu den Themen:

• Verschuldungsquote der Stadt Mülheim an der Ruhr

• Reparaturstau, insbesondere in den Bildungseinrichtungen

• Investitionsstau, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur

• ÖPNV-Entwicklung

• E-Mobilität in der Stadt

• Bezahlbarer Wohnraum

• Gewerbebindung und- ansiedlung



Monika Griefahn sagt

zur persönlichen Motivation

Ich kandidiere für das Amt der Mülheimer Oberbürgermeisterin, weil ich schon mein ganzes Leben lang gestalten will und dies in Nicht-Regierungsorganisationen, in einer Regierung, im Bundestag und in der Wirtschaft getan habe. Mülheim an der Ruhr ist meine Heimatstadt, hier liegen meine Wurzeln und zu diesen will ich zurückkehren, um meine politischen Vorstellungen für eine innovative Wirtschaft, eine gesunde und grüne Familienstadt und den demokratischen Zusammenhalt in unserer Kommune umzusetzen.

Dieanstehenden Probleme sind sehr komplex, hängen grundsätzlich zusammen und bedürfen eines langfristigen Engagements.

zu den angefragten Themen

Verschuldungsquote der Stadt Mülheim an der Ruhr

Ich will die Unternehmen, an denen die Stadt teils oder vollständig beteiligt ist, mit einer nachhaltigen Finanzpolitik stärken, indem wir entweder Anteile zurückerwerben und somit Gestaltungsspielräume gewinnen oder Entwicklungsmöglichkeiten stärker nutzen. Beispielsweise werden wir in der nächsten Wahlperiode die Vergabe der Wasserkonzession debattieren, dies erlaubt uns unsere Anteile am RWW zu erhöhen und somit die öffentliche Daseinsvorsorge zu sichern. Wenn wir die Stärken von MEG, medl, SEM, Mülheimer Seniorendienste und SWB bündeln und ausbauen, dann erhalten wir nicht nur auf Dauer höhere finanzielle Ausschüttungen, sondern können mit einem echten Mülheimer Stadtwerk die öffentliche Daseinsvorsorge zukunftssicher gestalten. Sofern das wirtschaftlich darstellbar ist, kann ich mir vorstellen, dies durch Einbringung oder Verkauf der RWE-Aktien umzusetzen. Daneben werde ich bei der Landes- und Bundesregierung für die Übernahme der Altschulden und Entlastung von Sozialleistungen streiten.

Reparaturstau, insbesondere in den Bildungseinrichtungen

Ich will eine Stadtentwicklungsgesellschaft gründen, die zinsgünstige Kredite aufnehmen und mit gemeinwohl- und kommunalorientierten Partnern Projekte entwickeln kann. Dies bedeutet das Aufkaufen von Grundstücken und Gebäude, um diese gemäß modernen Anforderungen zu ertüchtigen. Der Kauf könnte durch die Partner erfolgen und durch die Einbringung von RWE-Aktien unterstützt werden. Aus finanziellen Gründen lehne ich klassische „ÖPP“-Projekte, bei denen die Stadt Gebäude verkauft und zurückmietet, ab. Die Sanierung von Bildungseinrichtungen hat im kommunalen Haushalt Vorrang.



Investitionsstau, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur

Auch hier will ich die zu gründende Stadtentwicklungsgesellschaft nutzen. Siehe oben. Daneben gilt es ein umfassendes Verkehrskonzept für Mülheim an der Ruhr – auch im Zusammenarbeit mit den angrenzenden Kommunen – zu entwickeln, das neben Bahnen und Bussen auch das Zusammenspiel mit anderen Verkehrsanbietern (Rufbussysteme, Carsharing, Radanschlüsse, später sicherlich auch autonome Mobilitätsanbieter) bietet. Dementsprechend muss die Weiterentwicklung der Infrastruktur auch in der Planung berücksichtigt werden.



ÖPNV-Entwicklung

Ich stehe für die Stärkung und den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Mir sind die Diskussionen und Herausforderungen hier in Mülheim an der Ruhr bekannt – ebenso das jahrzehntelange Herumdoktern an der ÖPNV-Struktur. Es ist gut, dass wir eine gemeinsame Verkehrsgesellschaft mit Essen haben, doch dies reicht nicht aus. Wir brauchen eine echte Verkehrswende und müssen unsere Verkehrskonzepte mit allen Verkehrsmitteln neu denken und ein ganzheitliches Mobilitätskonzept mit den Ruhrgebietsstädten über den Regionalverband Ruhr entwickeln. Dafür bin ich auch bereit, Kompetenzen von der einzelnen Kommune auf Ebene des Ruhrparlaments zu verlagern, um eine Mobilitätsplanung aus einem Guss sicherzustellen. Ich bin überzeugt, dass dies zu einer nachhaltigen Verbesserung des ÖPNVs führt. Kostengünstige oder gar kostenlose Angebote können da nur ein Baustein sein, entscheidend ist die Verbindungs- und Service Attraktivität (siehe Litauen APP Travi).



E-Mobilität in der Stadt

E-Mobilität muss Teil eines ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes sein, da wo es sinnvoll ist. Die Ruhrbahn setzt auf Wasserstoffbusse. Andere Antriebe, wie z.B. Erdgas bzw. synthetische Kraftstoffe, sind in der Entwicklung bzw. Nutzung. Entscheidend ist dabei die Ladeinfrastruktur (übrigens auch ggf. für E-Bikes) mit einheitlichen Bezahlsystemen, welche wir ausbauen müssen – in Koordination mit Angeboten des ÖPNVs, der Rad- und Fußwege.

Bezahlbarer Wohnraum

Wir haben teilweise nicht die richtigen Angebote: Es fehlen insbesondere Wohnraum für 1-Personen-Haushalte und für große/kinderreiche oder Mehrgenerationenhaushalte. Wir benötigen einen maßvollen Neubau von öffentlich-gefördertem Wohnraum in einer Größenordnung von etwa 2.700 Haushalten. Hiervon sind insbesondere 1-Personen-Haushalte betroffen. Fast 2.400 Haushalte geben für die Miete mehr als 40% des verfügbaren Einkommens aus. Das anzugehen ist die Gerechtigkeitsfrage des 21. Jahrhunderts!

Ich will gemeinsam mit der städtischen SWB, dem MWB und Partnern im Bündnis für Wohnen genau den benötigten Wohnraum schaffen und seitens der Stadtverwaltung alle Unterstützung bei beschleunigten Planungsverfahren liefern, die notwendig ist. Hauptfrage ist sicherlich auch, entsprechende Grundstücke zu bezahlbaren Preisen zu erwerben.

Gewerbebindung und -ansiedlung

Kommunale Wirtschaftspolitik ist Chefinnensache und bedarf der persönlichen Ansprache und des „Anpreisens“ des Wirtschaftsstandortes Mülheim an der Ruhr. Wir brauchen ein neues Markenzeichen, das innovative, junge, grün- und sozial-orientierte Unternehmen, die insbesondere Innovationen für die Industrie und Service entwickeln, lockt. Die Stadt muss durch die o.g. Stadtentwicklungsgesellschaft die Infrastruktur in Gewerbegebieten ertüchtigen, alte Lagerhallen „recyclen“ und neuen Unternehmen zur Verfügung stellen, brachliegende und ungenutzte Flächen in bereits versiegelten Gebieten neu entwickeln und dabei auch Kriterien für innovative Gewerbegebiete nach „Cradle to Cradle“ nutzen. Dies könnte zum Beispiel auf dem Flughafengelände sein. Des Weiteren gilt es über eine gemeinsame Ruhrstrategie die Gewerbesteuern zu harmonisieren und interkommunale Kooperationsprojekte zu entwickeln.

Monika Griefahn