Nachdem mein OB-Favorit bei der Kommunalwahl nur auf Platz 4 gekommen ist, habe ich jetzt eine Entscheidung zu treffen, die mir nicht gefällt: Griefahn (SPD) oder Buchholz (CDU)?

Vielleicht eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera – ich weiß es nicht?

Frau Griefahn hat einige Pluspunkte aufzuweisen:

• Sie stammt aus Mülheim an der Ruhr und ging hier zur Schule.

• Sie ist „grün“ orientiert.

• Sie hat mit einem klaren „Ja“ zur Umsetzung des Bürgerentscheides bezüglich der VHS am  Standort MüGa Stellung genommen.

• Sie will in der Kommunalpolitik auch Bürgerinitiativen an den runden Tisch holen, insbesondere  in der Frage „wie es mit unseren Grünflächen und Friedhöfen weitergehen soll?“

• Sie ist eine Frau. In Anbetracht der Unterpräsenz des weiblichen Geschlechts innerhalb  politischer Führungspositionen ist sie für mich die geeignete Kandidatin als  Oberbürgermeisterin in unserer Stadt.