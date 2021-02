Die Bürgerinitiative TramVia Mülheim begrüßt die Ausschöpfung von Fördermitteln zur Nutzung von neuen Verkehren wie ‚on demand‘. "Im Prinzip ist 'on demand‘ ein prima Mittel", so Co-Sprecher Thomas Kirchner, "um auf der einen Seite Nachfrage zu generieren und auf der anderen Seite das Angebot anzupassen." Problematisch und sogar schädlich ist ‚on demand‘, wenn damit ein weiterer Konkurrent zum Linienverkehr einerseits und zum Taxiverkehr andererseits installiert werden soll. AnrufSammelTaxi-Verkehre wie in der Stadt Bocholt zeigen seit Jahren, dass dieses System bei existierenden Aufpreisen im Vergleich zu Standardtarifen im ÖPNV kaum genutzt wird, und allenfalls als "Feigenblatt" für Städte und Kreise dient, einen ausreichenden ÖPNV vorzuhalten.