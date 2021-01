Die Stadt Mülheim an der Ruhr sieht in ihrem Haushaltsentwurf für 2021 eine Kürzung der Zahlungen an die Träger der Ganztagsbetreuungen an Grundschulen um etwa 50 Prozent vor. Dabei beziehe man sich begründet auf die umliegenden Städte und deren günstigere Betreuungsangebote.

Allerdings hätte eine solche Kürzung der Zuschüsse, neben den wegfallenden Arbeitsplätzen, vor allem für die Kinder und ihre Eltern, die den offenen Ganztag in Anspruch nehmen, verheerende Folgen, denn die Betreuungsqualität würde massiv unter der Situation leiden. Bereits jetzt stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor großen Gruppen von Kindern und damit vor einer Herausforderung. Die Kürzungen würden demnach bewirken, dass die Betreuung an Inhaltsvermittlung und Individualität verliere und sich eher in Richtung einer reinen "Verwahrungsstation" für die Kinder entwickeln würde.

In den letzten Jahren ist zudem eine Zunahme in der Nutzung der Ganztagsbetreuung zu verzeichnen und die steigenden Schülerzahlen und der Zuwachs der Kitakinder lassen darauf schließen, dass dieser Nutzen zukünftig noch weiter steigen und die Situation komplizierter machen wird. Dazu kommt, dass bald alle Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung erhalten sollen, was es zunehmend erschweren wird, mit weniger Angestellten und Leistungen von der Stadt, die Betreuungsqualität aufrecht zu erhalten.

Deshalb hat Birgit Asthoff, Vertreterin des Elternrates der Grundschule am Klostermarkt in Saarn, eine Petition ins Leben gerufen und hofft nun auf die zahlreiche Unterstützung der Mülheimer BürgerInnen; besonders der Eltern und zukünftigen OGS-NutzerInnen. Der Elternrat um Frau Asthoff, will mit dieser Petition verhindern, dass ihre Kinder in der Schule nicht mehr anständig betreut werden können.

Wenn auch Sie dieses Vorhaben unterstützen und eine qualitative Betreuung für Ihre Kinder, Neffen und Nichten, Enkel oder Kinder von Freunden gewährleisten wollen, können Sie unter folgendem Link an der Petition teilnehmen.

Petition: Keine Kürzungen im Bereich der Ganztagsbetreuung