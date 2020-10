"Der Wasserbahnhof ist längst zu einem Magnet, Wahrzeichen und Werbeträger der Stadt Mülheim aufgestiegen." So die Feststellung des Herrn Hesselmann in seinem informativen Bericht in der WAZ vom 17.10.2020 zur Schließung des Wasserbahnhofs auf der Schleuseninsel. Sehr interessant fand ich die Entstehungsgeschichte, welche ich selbst als Ur-Mülheimer noch nicht kannte. Mit Grausen musste ich allerdings auch lesen, dass Pläne kursieren, dort statt der Gastronomie Luxuswohnungen entstehen zu lassen! Schon auf der Startseite der Stadt im Internet ist ganz oben neben dem Schloß Broich und der Stadthalle der Wasserbahnhof abgebildet.

Der Wasserbahnhof ist über die Mülheimer Stadtgrenzen hinaus seit Jahren als ein beliebtes Ausflugsziel bekannt.

Ende der 50-Jahre war die Schleuseninsel mein häufiges Ziel sonntäglichen Ausflügen mit Bruder und Eltern. Viele Erinnerungen verbinde ich damit: die Schleuse wirkte irgendwie unheimlich, dagegen strahlte die Blumenuhr mit ihren großen Zeigern Fröhlichkeit aus. Das sonore Brummen der Turbinen des angrenzenden Wasserkraftwerkes und die Schaumkronen auf dem Wasser der Ruhr regten die kindliche Phantasie an. Spannend wurde es immer dann, wenn sich ein Schiff der Weissen Flotte aus Richtung Kettwig näherte. Das Wendemanöver im schmalen Schleusenkanal fand ich immer aufregend. Fester Bestandteil des Spaziergangs war natürlich auch das Füttern der Enten und Schwäne auf der Ruhr und dem Teich vor der Thyssen-Villa. Damals war das noch erlaubt...

Und nun könnte es sein, dass dieser feste Bestandteil der Stadtgeschichte dem Kommerz geopfert wird? Sollte sich hier ein weiteres trauriges Kapitel der Mülheimer Stadtgeschichte anbahnen? Reichen die negativen Beispiele wie Jugendherberge, Stadtbad und (geplant) VHS an der Bergstraße nicht aus?