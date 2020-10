Ver.di verstärkt auch in Mülheim seine Warnstreiks. So sollen nicht nur am Donnerstag bundesweit nochmal in den Nahverkehrsunternehmen gestreikt werden, am morgigen Dienstagsind auch die Angestellten der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr und der Mülheimer Senioreneinrichtungen zum Streik aufgerufen.

Dazu Henrike Eickholt von ver.di: "Die Empörung und Verärgerung der Beschäftigten ist auch bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr und den Mülheimer Senioreneinrichtungen über den aktuellen Stand in der Tarifverhandlung sehr groß. Es muss damit zu rechnen sein, dass es eine sehr hohe Streikbeteiligung der Beschäftigten in Mülheim gibt.“

ver.di fordert unter anderem für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent beziehungsweise einen Mindestbetrag von150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro monatlich angehoben werden.

Ab 10 Uhr startet auf dem Parkplatz Stadthalle, Bergstraße, ein Demonstrationszug durch die Mülheimer Innenstadt und es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Selbstverständlich werden die Abstandsregelungen und die Verpflichtung, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, eingehalten.