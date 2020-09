Ihr Wahlrecht durften am Sonntag, 13. September, 130.571 Mülheimer ab 16 Jahre ausüben. Gewählt wurden der/die neue Oberbürgermeister/in, der Rat der Stadt, die Bezirksvertretungen und das Ruhrparlament. Bürger mit Migrationshintergrund wählten zusätzlich den Integrationsrat.

Von Andrea Rosenthal

Unter Corona-Bedingungen war es keine Wahl wie je zuvor. Verschärfte Hygienemaßnahmen und Abstandspflicht führten in einigen Wahllokalen immer mal wieder zu längeren Warteschlangen. Alles in allem jedoch verlief die Wahl ohne größere Probleme.

Von 8 bis 18 Uhr konnte in den 148 Stimmbezirkten abgestimmt werden, dann begannen die Auszählungen.

Marc Buchholz, CDU.

Monika Griefahn, SPD.

Oberbürgermeister-Wahl

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister traten gleich zehn Kandidaten an. Schon früh zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dr. Monika Griefahn (SPD) und Marc Buchholz (CDU) ab. Kurz nach 22.00 Uhr konnte Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort das Ergebnis verkünden. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,31 Prozent, dass heißt 65.688 Mülheimer haben abgestimmt. 64.809 Stimmen waren gültig. Davon entfielen auf Monia Griefahn (SPD) 25,28 Prozent und auf Marc Buchholz (CDU) 25,43 %. Zwischen diesen beiden kommt es zur Stichwahl am Sonntag, 27. September. Wilhelm Steitz (Grüne) landete mit 15,70 Prozent abgeschlagen auf Rang drei.

Die Pareien im Rat der Stadt Mülheim.

Der Rat der Stadt

Bei der Wahl zum Rat der Stadt Mülheim hat die CDU die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen können (26,30%). Die SPD kam auf 21,33 Prozent, die Grünen auf 23,47 Prozent. Im Rat der Stadt vertreten sind außerdem die MBI (4,72%), die FDP (4,60%), die AFD (7,15%), die Linke (2,72%), WIR AUS Mülheim (2,45%), der BAMH (1,80%) und die Partei (4,41%).

Ergebnis der Bezirksvertretungswahl.

Die Bezirksvertretungen

Auch die zukünftige Besetzung der Bezirkavertretungen wurde in dieser Wahl festgelegt. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 49,68 Prozent. Stärkste Kraft ist d ie CDU mit 26,35 Prozent, gefolgt von den Grünen (24,18%) und der SPD (20,40%). Weiterhin vertreten sind die MBI, die FDP, die AfD, die Linke, das Bündnis für Bildung, WIR AUS Mülheim, der BAMH und die Partei.

Die genauen Zahlen findet man auf den Seiten der Stadt .

Das Ergebnis der RVR-Wahl nach 138 von 148 Wahlbezirken.

Das Ruhrparlament

Erstmals wurde auch über die Zusammensetzungh des Ruhrparlaments in einer Direktwahl durch die Bürger entschieden. Die Wahlbeteiligung lag um 22.55 Uhr am Sonntagabend bei 50,29 Prozent. Die Ergebnisse aus zehn Wahllokalen standen noch aus. Das vorläufige ERgebnis: Stärkste Kraft ist die CDU mit 26,91 Prozent, vor den Grünen (25,96%) und der SPD (21,38%).