Dass alle Veranstaltungen über 1000 Teilnehmern abgesagt werden sollen, war bisher nur eine Empfehlung. Ab heute gilt in Mülheim eine allgemeine Verfügung zur Absage von Veranstaltungen aller Art über 1000 Teilnehmern, die mit sofortiger Wirkung gültig ist. Dies ist das Ergebnis des städtischen Krisenstabs.

Ab heute hat das Ordnungsamt der Stadt alle Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern verboten. „Es wird aber auch kleinere Veranstaltungen treffen“, so der amtierende Leiter des Krisenstabes, Kämmerer Frank Mendack. Nach eingehender Beratung mit der Mülheimer Ärzteschaft und Vertretern der beiden Krankenhäuser gilt über das bestehende Verbot der Grundsatz: Freizeitveranstaltungen, die nicht unbedingt sein müssen, sollten nicht stattfinden oder werden von der Stadt untersagt. Veranstaltungen, die zur Aufrechterhaltung des "öffentlichen Lebens“ sein müssen, werden mit Auflagen versehen und können durchgeführt werden.

„Uns allen muss klar sein, dass sich das Coronavirus nicht aufhalten lässt. Wichtig ist jedoch, dass wir es ausbremsen und soweit verlangsamen können, dass wir uns Zeit verschaffen. Diese Zeit kommt nicht nur der Forschung und der Entwicklung von neuen Impfstoffen und Medikamenten zugute, sondern ermöglicht es dem Gesundheitssystem adäquat auf den aktuellen Ausbruch zu reagieren. Daher ist es wichtig, dass jeder einzelne für sich abwägt, auf welche Reisen, Veranstaltung, Fortbildung etc. man unbedingt gehen muss, oder ob man verzichten kann und somit zur Verlangsamung der Ausbreitung von Covid-19 beitragen kann. Aktuell ist jeder Bürger gefordert seinen Teil zur Verlangsamung des Ausbruchs beizutragen“, appelliert Stadtsprecher Volker Wiebels.

„Auf Grund der Vielzahl an Abstrichen die aktuell bundesweit durchgeführt werden, kommt es bei den Laboren zu Verzögerungen. Wir tun alles Menschenmögliche Betroffene so schnell wie möglich über das Ergebnis zu unterrichten“, so Dr. Frank Pisani, Abteilungsleiter Umweltmedizin und Infektionsschutz beim städtischen Gesundheitsamt.

Der Krisenstab hat festgelegt, dass bis Ende kommender Woche folgende öffentlichen Veranstaltungen abgesagt werden:

18. März: Havana Nights in der Stadthalle (absagen)

20. März: Sinfonikonzert in der Stadthalle und Mitternachtssport

22. März: Italienischer Singabend

22. März: Hits4Kids

Der Ringlokschuppen, das Theater an der Ruhr und die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH informieren eigenständig über die Absage ihrer Veranstaltungen. Über die Durchführung „privater“ Veranstaltungen sollte sich jeder beim jeweiligen Ausrichter erkundigen, so die Stadt.