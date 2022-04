Das Rats- und Rechtsamt von Mülheim an der Ruhr sucht für die Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, in verschiedenen Stimmbezirken im Stadtgebiet noch rund 260 geeignete Helfer in den verschiedensten Funktionen der Wahl- und Briefwahlvorstände.

Vielfach werden noch Wahlvorsteher, stellvertretende Wahlvorsteher aber auch Schriftführer gesucht. „Gerade für diese besonderen Funktionen werden Personen gesucht, die bereits über Wahlerfahrung verfügen. Aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hierfür melden, da die entsprechenden Schulungen in den beiden Wochen vor dem Wahltermin angeboten werden“, erläutert Stadtsprecher Volker Wiebels.

„Jung- und Erstwähler“

Auch steht allen Wahlhelfern eine interaktive Lernplattform auf der Homepage der Stadt zur Verfügung. „Eingesetzt werden können alle deutschen Staatsangehörigen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und somit wahlberechtigt sind. Hierbei wendet sich das Rats- und Rechtsamt vor allem auch an „Jung- und Erstwähler“, die mit ihrer Unterstützung einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unseres parlamentarisch-demokratischen Systems leisten würden“, ergänzt der „Wahlexperte der Stadtverwaltung, Dirk Klever.

Entschädigung

Die Entschädigung für den Einsatz bei der Bundestagswahl liegt je nach Funktion im Wahl- beziehungsweise Briefwahlvorstand zwischen 55 und 70 Euro, beziehungsweise 40 und 55 Euro. Darüber hinaus werden unter allen eingesetzten Wahlhelfern nach der Wahl lukrative Preise verlost.

Information



Nähere Auskünfte sind unter Tel. 0208 455-3033 und -3034, sowie unter www.muelheim-ruhr.de erhältlich.