Gerade einmal knapp die Hälfte der wahlberechtigten Bürger*innen haben am letzten Sonntag die Wahllokale bei herrlichem Sommerwetter aufgesucht oder schon vorher per Briefwahl von ihrem Stimmrecht anlässlich der Kommunalwahl 2020 Gebrauch gemacht!

Vor etwa einem Jahr haben sich fast 21 % der Bürgerschaft bei äußerst widrigen Wetterverhältnissen am Bürgerentscheid beteiligt. Da ging es "nur" um den Erhalt der VHS in der MüGa. Mit dieser vergleichsweise hohen Beteiligung hatte kaum jemand gerechnet!

Wie kann das sein? Hier bin ich schnell geneigt, den Begriff "Politikverdrossenheit" als möglichen Grund zu vermuten! Wenn ich mir anschaue, wie hier in Mülheim an der Ruhr mit dem Bürgerwillen umgegangen wird, dürfen unsere Stadtoberen sich nicht wundern, wenn viele der Bürger*innen resigniert auf ihr Wahlrecht verzichten, weil sie sich sagen: "DIE machen doch sowieso das, was sie wollen!" Ich gehe sogar soweit, zu behaupten, dass 18.022 Bürger*innen, die bei dem besagten Bürgerentscheid mit JA gestimmt haben, sich geradezu verhöhnt vorkommen müssen, wenn man ihnen zeigt, wie wirkungslos ihr demokratischen Rechte tatsächlich sind. Hinzu kommt die hinlänglich bekannte Weisheit, dass fast alle vollmundigen Wahlversprechen sich später in "Schall und Rauch" auflösen, getreu dem Zitat "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern...."