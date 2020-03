Wie sollen die Bürger das Wirrwarr um SARS-CoV2, einem unter vielen Corona-Viren, nun bewerten? Es wird empfohlen nicht gleich zum Arzt zu gehen, wenn die üblichen Symptome eines grippalen Infektes auftreten. Es wird empfohlen, nur dann zum Arzt zu gehen, wenn zusätzlich Kontakt mit einem Erkrankten vorlag oder ein Risikogebiet besucht wurde. Nur, wie kann der Betroffene das wissen und beurteilen? Die Ängstlichen und Vorsichtigen können sich hoch offiziell, per Telefonat ohne Arztbesuch eine Woche krankschreiben lassen. Wann hat es so etwas je gegeben? Es wird empfohlen das öffentliche Leben nicht einzuschränken, jedoch werden unzählige Veranstaltungen abgesagt und von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, soweit das möglich ist, abgeraten. Das richtige Maß soll eingehalten werden. Nur, was genau ist das richtige Maß?

Die allgemeine Verunsicherung resultiert wohl aus der undurchsichtigen Gemengelage von amtlichen Beruhigungsparolen, die den drastischen Maßnahmen gegenüberstehen.

Die größten Zweifel erwachsen allerdings daraus, dass ausgerechnet dieses Virus nie dagewesene, weltweite Reaktionen auslöst, die der Furcht vor der Apokalypse nahekommen. Länder schließen Grenzen, der Welthandel stockt, die Finanzmärkte kollabieren. All das wird billigend in Kauf genommen, um ausgerechnet diesem Virus Einhalt zu gebieten. Unzähligen anderen Viren, die die Menschheit in der Vergangenheit heimsuchten, wurde wesentlich gelassener begegnet.



"Was um alles in der Welt macht SARS-CoV-2 so besonders und so furchterregend?"

Die Antwort auf diese Frage sind alle Verantwortlichen bis heute schuldig geblieben.

Die Zukunft wird zeigen, ob es sich um eine, auch medial forcierte, Massenpanik oder um eine sinnvolle, für die Menschen schlimme Folgen vermeidende Maßnahme gehandelt hat.