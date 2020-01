De SPD me-int jo, dattse met Monika Griefahn all de Bööweste Börgerme-ister‘sche föar us Mölm chefoune heet. Nou de-it de Griefhahn de Hoopnung van de SPD draage: „Hoopnungsdreegersche“ nömp me dat.

Ees se be-i dat Nöijohrträäfe chessaach heet, will se met aal de Börgers tessaame doföar arbe-ie, dat „wounerbare Mölm tu erhaule, tu verbeetere un chröön te haule“.

Wat se chenau maake will, heet se ouk chessaach: Woahnunge, die me betahle koos,em Poletik, die de Familige em Oug heet, un dat jedere-in wat liare koos. Un Firmen, die wat Nöies maaken un nee ömmer op die aule Aat widderfrickele. Se will de Bööweste Börgerme-ister’sche van aal de Mölmsche Börgers wäde, un jedere-in sall se inlaa-e, domit se en kenneliahrt un we-it, wat he will.

Dat Strii-e föar dän Klimaschotz ssallme nee de junge Lüüt öwwerloote.

Un die Me-inung vam Walter-Borjans : „Do häwwent chitt en ächten Fang chemack!“

Me-inung

Wenn manche ouk waal me-ine,

et chöaf merr bloas die e-ine,

dann sinn se sche-if chelatt.

Un dat ne bloas op Platt.