Seit der Gründung der BRD und dem gemäß Par. 16a des GG garantierten Rechts auf Asyl war Gelegenheit genug Regelungen zu schaffen, um sich einen verlässlichen Überblick über die einreisenden und ausreisenden sowie geduldeten Migranten zu verschaffen und ihn auch dauerhaft zu behalten. Nur weiß heute immer noch niemand genau zu sagen, wieviel Flüchtlinge und Asylanten sowie Illegale sich aktuell im Land aufhalten.

Der Flüchtlingsstrom von 2016 sowie die damit einhergehenden menschlichen, politischen und organisatorischen Tragödien hätten Anlass genug sein müssen, die desaströse Situation bzgl. des Antragwesens und der Registrierung aufzuarbeiten und das Chaos in eine geregelte Ordnung zu überführen. Weit gefehlt, denn den verantwortlichen Behörden fehlt, nach wie vor, der Durchblick.

Es gibt keine verlässlichen Daten über die im Land befindlichen Ausländer und deren Status.

Das Ausländerzentralregister (AZR) arbeitet mit Statistiken, die vielfach auf Prognosen und Schätzungen sowie Wahrscheinlichkeiten beruhen aber nicht mit fundierten und belegbaren Zahlen. Schätzungen gehen z. B. von aktuell circa 235.000 Ausreisepflichtigen aus, wobei nicht klar ist, wie viele Personen davon das Land inzwischen längst wieder verlassen haben und zwar freiwillig. Ungefähr die Hälfte von ihnen sollen abgelehnte Asylbewerber sein. Bei der anderen Hälfte handle es sich um Studenten, Arbeitnehmer oder Touristen, deren Visum abgelaufen ist. Von den 235.000 Ausreisepflichtigen haben rund drei Viertel eine Duldung. Das bedeutet, sie können derzeit garnicht abgeschoben werden. Das AZR bezieht seine Daten zu Ausreisepflichtigen von den Ausländerbehörden. Diese wiederum können allerdings nur bedingt verfolgen, was mit den einzelnen Personen geschieht. Das bedeutet, dass im AZR oftmals Menschen als ausreisepflichtig eingetragen bleiben, obwohl sie schon ausgereist sind oder sogar wieder einen neuen Aufenthaltsstatus haben. Das ist nur einer von diversen Sachverhalten, die das Dilemma andeuten in dem sich die verantwortlichen Ämter befinden.

Nun könnte eine neue Welle von Migranten, die ins Land kommen wollen, dieses fragile System auf eine neue Zerreisprobe stellen.

In all den Jahren, seit den Erfahrungen von 2016, ist offenbar außer „trial and error“ nichts Konstruktives unternommen worden, was es dem deutschen Staat und seinen Behörden ermöglicht, dem Zustrom von Flüchtlingen geordnet zu begegnen. Ein Armutszeugnis erster Klasse. Ob es Pläne gibt die das System schützen sollen, indem die Menschen nicht mehr ins Land gelassen werden und ob das der Grund für die Untätigkeit in der Vergangenheit ist, ist nicht auszumachen. Ob sich die Menschen, die sich auf den Weg in die Freiheit gemacht haben, davon beeindrucken lassen ebenso wenig.