Im Bereich der Mannesmannallee/Heifeskamp wäre eine weitere festinstallierte Radarmessstelle auf dem Grünstreifen (siehe Foto) angebracht.

Es ist zu beobachten, dass in diesem Abschnitt in beiden Richtungen je nach Verkehrsaufkommen zu schnell gefahren wird.

Mobile Geschwindigkeitsmessungen durch Ordnungsamt / Polizei habe ich bisher nicht wahrgenommen. Geeignete Messstellen sind nicht vorhanden.

Um diesen Abschnitt zu entschärfen, wäre eine Radarmessstelle sinnvoll. Der städtische Haushalt könnte davon profitieren.

Hierunter noch eine Beitrag zu diesem Thema von Regina Tempel aus dem Jahr 2013

Ausschnitt aus der MH-Woche

„Drei Radarmessstellen für Geschwindigkeit

Für die Überwachung der Geschwindigkeit gibt es in Mülheim drei Anlagen: an der Weseler Straße, Mannesmannallee und Aktienstraße. An der Mannesmannallee werden wahlweise beide Fahrtrichtungen überwacht.

Ergänzend zu den stationären Anlagen betreibt die Stadt zwei mobile Messanlagen. Mit diesen werden flexibel Gefahrenstellen überwacht.

Dies sind vor allem Bereiche, an denen vermehrt schwächere Verkehrsteilnehmern wie Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind oder bei denen die Geschwindigkeitsbeschränkung in einem nicht hinnehmbaren Maß missachtet wird. Mit dieser Überwachung kommt die Verwaltung auch vielen Forderungen aus der Bürgerschaft und der Politik nach“.