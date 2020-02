Am Dienstag, 4. Februar, führt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr von 9 bis 14 Uhr zwischen der Anschlussstelle Mülheim-Heimaterde und Mülheim-Winkhausen in Fahrtrichtung Venlo Gehölzpflegearbeiten durch. In diesem Zeitraum steht dem Verkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mehr Informationen zu Gehölzpflege: https://www.strassen.nrw.de/de/umwelt/gehoelze-an-strassen/gehoelzpflege.html