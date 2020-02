Italien, Frankreich, Deutschland: Es kommt auf uns zu und es lässt sich nicht mehr aufhalten, das Coronavirus wird zu einer Pandemie führen. Momentan spielen die Experten in Deutschland auf Zeit. Die Ausbreitung soll verzögert werden so lange es geht. Panik, Hysterie und Hamsterkäufe sind nicht angemessen.

Respekt vor der Ansteckung zu haben ist gut. In Panik zu verfallen, Hamsterkäufe zu tätigen, Mundschutz zu tragen, ist in Deutschland zur Zeit nicht notwendig. Das Coronavirus ist mit dem Stand von Donnerstag, 27. Februar, in Europa bisher in geringer, aber deutlich steigender Anzahl vertreten: Italien ist der europäische Hotspot mit über 500 Erkrankten und 14 Toten, gefolgt von Deutschland mit 27 Infizierten, Frankreich mit 18 und in Spanien sind es bisher 13 Erkrankte.

Epidemie und Pandemie



Ob Corona eine Pandemie ausgelöst hat oder bisher nur einen Gesundheitsnotstand, das entscheidet die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bisher spricht die WHO weiterhin von einer Epidemie in einzelnen Ländern. Wie genau unterscheidet sich eine Pandemie von einer Epidemie beziehungsweise Endemie?

Eine Epidemie bedeutet das vorübergehende und erst seit Kurzem festgestellte Auftreten einer Erkrankung. Entscheidend ist hierbei, dass die Krankheit viele Neuerkrankte betrifft und regional beschränkt bleibt.

Eine Pandemie beschreibt die unkrontrollierte Ausbreitung über Kontinente, eine Ansteckung von Mensch zu Mensch.

Beispiel für eine Pandemie war im Jahr 2002 bis 2003 die Atemwegserkrankung Sars, an der weltweit rund 1000 Menschen starben. Pandemien betreffen eine dementsprechend große Anzahl von Menschen und können eine globale Gesundheitskrise auslösen.



Keine tödliche Gefahr

Bisher wurden ca. 45.000 in China nachgewiesene Erkrankungen und 1.000 Todesfälle statistisch ausgewertet. Eine Analyse zeigt besondere Gefährdungen für Männer die über 70 Jahre alt sind und unter mehreren Vorerkrankungen litten. Frauen scheinen weniger häufig und weniger ernst zu erkranken.

Das Risiko, ernsthafter zu erkranken, beginnt ab dem 50. Lebensjahr und steigt mit dem Lebensalter. Während in China 2,3 Personen von 100 Erkrankten starben, sind es außerhalb Chinas bisher 0,4 Prozent der Erkrankten, die an CoVid19 gestorben sind. Das Corona-Virus ist also nicht als "tödliche Gefahr" einzuschätzen. Dennoch macht es Sinn, vorsorgliche Maßnahmen zu treffen. Über 95 Prozent aller Erkrankten haben nur mäßige Symptome die mit symptomatischer Behandlung ausheilen.

Symptome

Das neuartige Coronavirus verursacht in erster Linie Atemwegserkrankungen: Die Übertragung findet wohl über die Atemwege - Tröpfcheninfektion durch Anhusten und Schnupfensekret statt. Das Virus wurde auch in Stuhlproben Erkrankter gefunden, die Verbreitung darüber ist aber noch nicht geklärt.

Die Anzeichen für einen grippalen Infekt oder eine Covid19 Erkrankung ähneln sich sehr: Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber. Einige Betroffene leiden auch an Durchfall. Bei einem Teil der Patienten scheint das Virus zu Lungenentzündung zu führen.

Bei Verdacht auf eine Erkrankung sollten Patienten zuerst zum Telefon greifen, und sich beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt (Tel. 455-0) melden.

Das allerwichtigste ist es, bei einem Verdacht zu Hause zu bleiben und abzuklären, wie es weitergeht.

Zeit gewinnen



Nicht die Gefahr sehr schwer oder tödlich zu erkranken ist es, die die Experten besorgt, sondern eine unkontrollierte Ausbreitung, die durch Quarantänen und Ausfällen in Wirtschaft und beim Krankenhauspersonal zu einer verschärften Situation führen könnte. Also muss Zeit gewonnen werden, damit die Versorgung im Gesundheitssystem nicht lahmgelegt wird. Das wird versucht, in dem vorsorglich Kontaktpersonen von nachgewiesenen Infizierten in die Quarantäne, meist Zuhause, geschickt werden.

Wer unter Verdacht einer Infektion von der Behörde in Quarantäne geschickt wird, bekommt sechs Wochen lang in Höhe des Nettogehalts ein Ausfallgeld von der Krankenkasse. Auch Selbstständige bekommen einen Lohnersatz ausgezahlt, der sich nach ihren Einnahmen berechnet.

Vorsorge treffen

Vorsorglich sollten Menschen große Ansammlungen meiden, bei Begrüßung anderer vom Händeschütteln, Umarmungen und Küsse absehen. Sich nach Kontakt mit Gegenständen, die viele Fremde berühren (Aufzug, Türen, etc.) die Hände gründlich waschen. Papiertaschentücher nutzen und sofort nach Gebrauch in einen Eimer werfen. Husten oder niesen sollte man in den Ärmel, um die Tröpcheninfektion zu vermeiden.

Das sind alles Regeln, die auch zur Vorsorge in der jetzigen Influenza-Zeit gültig sind. Und CoVid19 ist nichts anderes als eine Art Grippevirus, vor dem man sich nicht zu Tode fürchten muss.

Für Informationen der bundesdeutschen Bevölkerung ist das Robert-Koch-Institut zuständig (RKI), das regelmäßig und zuverlässig auf der Instituts-Website www.rki.de über die Ausbreitung und Vorsorge-Maßnahmen berichtet.