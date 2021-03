In den letzten Wochen wurde das städtische Freizeitportal mit vielfältigsten Ferienprogrammangeboten für die Osterferien gefüllt. Nun wartet ein buntes Angebot darauf, genutzt zu werden.



Leider ist die Beschlusslage zur Coronaschutzverordnung des Landes in Bezug auf die Durchführbarkeit von Vor-Ort-Ferienbetreuungsangeboten zurzeit noch unklar. Aktuell gibt es keine Aussage darüber, ob Ferienangebote vor Ort erlaubt sein werden. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat sich daher entschlossen, den zentralen Anmeldestart für die Osterferienspiele noch einmal nach hinten zu verschieben. Die Anmeldungen sind nun möglich ab Mittwoch, 24. März, 19 Uhr.

Detaillierte Informationen über alle Angebote und Kontaktmöglichkeiten zu den Ansprechpartnern findet man im Freizeitportal unter: https://freizeit.muelheim-ruhr.de



Sollte es keine Möglichkeit für Ferienspiele als Vor-Ort-Betreuung geben, werden um diesen Zeitraum herum kurzfristig attraktive Alternativen im Freizeitportal eingepflegt.

Bei Fragen stehen die Kollegen der Abteilung Jugendarbeit unter Tel. 0208 / 455-4533 und -4535 jederzeit zur Verfügung.