Die Stadt Mülheim hat die Anmeldungsverfahren für die Aufnahme in die weiterführenden Schulen im Schuljahr 2022/23 bekannt gegeben.

Die Erziehungsberechtigten melden ihre Kinder im Sekretariat der gewünschten weiterführenden Schule an. Die Anmeldeformulare liegen dort bereit. Von den Erziehungsberechtigten sind ein Anmeldeschein, gemeint ist eine Schulbesuchsbestätigung, die jedem Viertklässler von der Grundschule ausgehändigt wird, und das Halbjahreszeugnis der Klasse vier vorzulegen. Corona-bedingt finden die Anmeldungen nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache statt.

Für alle Gesamtschulen der Stadt wurden die teils vorgezogenen Anmeldetermine festgelegt. Der Schulleiter entscheidet nach dem Ende dieser Anmeldefrist über die Aufnahme und informiert die Eltern, so dass die Erziehungsberechtigten abgewiesener Schüler ihr Kind danach bei einer anderen weiterführenden Schule anmelden können und die gleichen Aufnahmechancen haben wie alle anderen.

Die Termine sind Montag, 31. Januar, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 1. Februar, zu den gleichen Zeiten und Mittwoch, 2. Februar, von 8 bis 16 Uhr. Zur Auswahl stehen die Städtische Gesamtschule Saarn, die Gustav-Heinemann-Schule und die Willy-Brandt-Schule.

An der Hauptschule, den Realschulen und Gymnasien werden die Anmeldungen zur Klasse 5 ebenfalls nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache an folgenden Tagen entgegengenommen: Montag, 21. Februar, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 22. Februar, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr und Mittwoch, 23. Februar von 8 bis 12 Uhr.

Zur Wahl stehen die Hauptschule am Hexbachtal, die städtischen Realschulen Broich, an der Mellinghofer Straße und Stadtmitte sowie das städtische Gymnasium Broich und Heißen sowie die Karl-Ziegler-Schule, die Luisenschule und die Otto-Pankok-Schule.

Bei der Anmeldung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ist eine Schulbesuchsbestätigung, die den Schülern beziehungsweise deren Erziehungsberechtigten von der derzeit besuchten Schule ausgehändigt wird, sowie eine Kopie des Halbjahreszeugnisses des Schuljahres 2021/2022 an der gewünschten weiterführenden Schule vorzulegen.

An den Gesamtschulen und Gymnasien werden die Anmeldungen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe zu den gleichen Terminen entgegengenommen, wie die zur Klasse 5.

Die Anmeldungen nehmen folgende Schulen nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache entgegen: Das Gymnasium Broich und Heißen, die Karl-Ziegler-Schule, die Luisenschule, die Otto-Pankok-Schule, die Gesamtschule Saarn, die Gustav-Heinemann-Schule und die Willy-Brandt-Schule.

Am Berufskolleg Lehnerstraße der Stadt Mülheim an der Ruhr werden die Anmeldungen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe nur nach vorheriger Onlineanmeldung und Buchung einer Anmeldezeit über die Homepage www.bk-lehnerstrasse.de abweichend von den Gesamtschulen und Gymnasien entgegengenommen. Die Termine sind Montag, 31. Januar, bis Donnerstag, 3. Februar, jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie Freitag, 4. Februar, zwischen 9 und 15 Uhr.

Weitere Informationen über das Angebot der einzelnen Schulen sowie die entsprechende Telefonnummer der Schule sind der „Informationsbroschüre zum Übergang in die Klasse 5 – Schuljahr 2022/2023“ zu entnehmen, die über die jeweiligen Grundschulen an die Eltern der Viertklässler verteilt wurde. Die Broschüre ist ebenfalls als PDF-Datei über die Städtische Homepage www.muelheim-ruhr.de erhältlich.