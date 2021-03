Im Rahmen des integrierten Innenstadtkonzeptes beabsichtigt die Stadt Mülheim den westlichen Bereich des nördlichen Bahnhofsvorplatzes unter der Straßenbrücke des Tourainer Rings neu zu gestalten. Hierzu hat das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau mit der Einrichtung der Verkehrslenkung und der Baufeldsicherung begonnen. Die Fertigstellung des Platzes ist bis zu den Sommerferien vorgesehen.

Die Gestaltungselemente des westlichen Bahnhofsvorplatzes an der Eppinghofer Straße wurden aufgegriffen und weiterverfolgt. Sie vermitteln durch ihre klare Anordnung einen klassischen Platzcharakter und bieten Reisenden und Wartenden die Möglichkeit eines Aufenthalts. Es stehen eine Sitzmauer mit angrenzenden neu zu pflanzenden drei Säulenhainbuchen und weitere Sitzelemente zur Verfügung.

Ein neuer Fahrradabstellbereich mit 42 Bügeln entsteht. Die Arbeitsabläufe sind so ausgerichtet, dass in der Bauphase dauerhaft hohe Nutzungskapazitäten zur Verfügung stehen.

Die Taxistände werden dauerhaft in den östlichen Zentralbereich verlegt. Zusätzlich werden dort Abstellanlagen für Motorräder, Mietfahrzeuge und Stellplätze für Einsatzfahrzeuge der Deutschen Bahn eingerichtet. Derzeit werden Halteverbotsschilder mit Hinweistafeln als notwendige vorbereitende Maßnahme eingerichtet. Es wird gebeten, diesen Folge zu leisten, da ein kostenpflichtiges Abschleppen der Fahrzeuge droht.

Die Fußgänger werden für die nächsten drei Monate um den zentralen Baustellenbereich geleitet. Dabei wird eine kontinuierliche Nutzung des Nordausgangs des Bahnhofskomplexes mit Zugang zu den Bahnsteigen garantiert.