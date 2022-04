Bei der Erneuerung der Oberheidstraße von der Aktienstraße bis zum Wenderfeld beginnt nun die 2. Bauphase. Bis zum 24. Juni werden die Gehwege und die Fahrbahn zwischen Beecker Hof Allee und Mühlenstraße komplett neu erstellt.

Es wird eine Vollsperrung auch für den Anliegerverkehr eingerichtet. Hierbei wird es zu Einschränkungen der Fußgängerführung sowie der Erreichbarkeit der Grundstücke kommen.Der Anliegerverkehr zu den Grundstücken kann in dieser Zeit nur noch außerhalb der täglichen Arbeitszeit von 7 bis 17 Uhr gewährleistet werden. Parkmöglichkeiten im öffentlichen Bereich sind nicht vorgesehen.

Außerhalb der Arbeitszeit wird der Anliegerverkehr über eine Einbahnstraßenregelung von der Mühlenstraße in Richtung Beecker Hof Allee geführt. Die Rettungswege bleiben gesichert, unvermeidbare An-/ und Abfahrten müssen mit der Baufirma koordiniert werden. Eine entsprechende Verkehrssicherung mit Fußgängerführung und Halteverbotszonen wird eingerichtet.

Eine Sonderregelung gibt es für die Anwohner der Schönebecker Straße, die den Bereich bis zur Einmündung auch aus der Richtung Wenderfeld befahren können. Die Ausfahrt erfolgt ausschließlich in Richtung Wenderfeld.