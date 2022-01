Der ehemalige FDP-Stadtrat Wolf D. Hausmann überreichte dem Vorsitzenden des kommunalen Corona-Krisenstabes, Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort, jetzt ein Buch seines Neffen Clemens Hausmann. In seinem 2021 veröffentlichten Buch über "Interventionen in der Notfallseelsorge" hat der Psychologe Prof. Dr. Clemens Hausmann in seinem Buch das unter anderem von dem Mülheimer Professor für psychosoziales Krisenmanagement; Harald Karutz, konzipierte und zielgruppenorientierte Mülheimer Corona-Krisenmanagement als beispielhaft.