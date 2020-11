Im Gegensatz zum Lockdown im März bleiben – bis auf die kleinen Sparkassenfilialen auf der Heimaterde und in Holthausen – alle weiteren sechs Filialen und auch die Hauptstelle der Sparkasse Mülheim an der Ruhr geöffnet.

„In Heimaterde und Holthausen haben wir unsere kleinsten Filialen und hier ist der normale Servicebetrieb unter Coronabedingungen am schwierigsten durchzuführen,“ sagt der Vorstandsvorsitzende Martin Weck.

Hauptstelle bleibt geöffnet

Bis auf Weiteres schließen daher diese beiden Filialen ab Montag, 9. November. Anders als im Frühjahr ist aber unter Einhaltung der Hygieneregeln das Beratungsgespräch möglich. Mit vorheriger Terminvereinbarung werden die Kundenbesuche so eingeteilt, um sicherstellen zu können, dass die Corona-Anforderungen eingehalten werden. „Die Abläufe sind inzwischen eintrainiert. Sowohl bei unseren Kunden als auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,“ sagt Sparkassenvorstand Frank Werner. So kann die Hauptstelle, die in diesem Jahr lange geschlossen war, weiter geöffnet bleiben. „Es gibt eine hohe Akzeptanz für das Schlange stehen auf Abstand und auch wenn man mal draußen warten muss, weil die Höchstgrenze an Besuchern in einer Filiale erreicht ist, haben die meisten Verständnis. Trotzdem empfiehlt die Sparkasse Mülheim insbesondere den spontanen Servicekunden, die keine Beratungsleistung in Ansprung nehmen möchten, zunächst den Kontakt über das Telefon zu suchen.

Kontakt via Telefon

Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr hat im vergangenen Jahr die zentrale Rufnummer 3005-0 mit einem kompetenten Team aus eigenen Bankkaufleuten neu aufgestellt. Sparkassen-Vorstand Frank Werner bitte auch weiterhin um Verständnis für strenge Hygieneregeln.Foto: Archiv