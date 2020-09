Am Dienstag, 29. September, wird ein Rollgerüst auf der Brücke Walzenwehr errichtet. Fußgänger werden gebeten darauf zu achten, dass die vorhandene Gehwegbreite eingeschränkt sein wird. Radfahrer müssen absteigen.Das Gerüst ist erforderlich um an der Unterseite der Brücke eine Bauwerksprüfung durchzuführen und die Wasserleitung der RWW zu kontrollieren. Das Gerüst wird spätestens am 7./8. Oktober zurück gebaut.