Das DRK Essen bietet im Luftschiffhangar, gleich unterm Luftschiff, am Flughafen Essen/Mülheim, in Zusammenarbeit mit Weles Medizinprodukte und der WDL, COVID-19-Schnelltests an. Das Testzentrum im Luftschiffhangar bietet ein hygienisches Drive-in Konzept, bei dem die zu testenden Personen ihr Fahrzeug nicht verlassen müssen.

Versprochen wird eine genaue Testung mittels eine neuen Spucktests - ohne Nasen- oder Rachenabstriche. Es wird das erste deutsche Zentrum sein, das die vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen Spucktests verwendet. Gerade für die Testung von Kindern bietet sich hier eine Alternative zum herkömmlichen Schnelltest, da dabei der häufig als unangenehm empfundene Abstrich in Nase oder Rachen nicht notwendig ist.

Schnelltest von Behörden zugelassen

Verwendet werden ausschließlich CE & FDA zugelassene Test, die von speziell geschulten Experten des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt werden. Alle angebotenen Tests stehen auf der Liste

des Paul-Ehrlich-Instituts in Abstimmung mit dem Robert Koch Institut (RKI) und bieten eine sehr gute Erkennung von akuten COVID-19-Infektionen.

Befund per SMS und E-Mail

Die Befunde werden den getesteten Personen innerhalb von 30 Minuten per SMS und E-Mail zugeschickt. Es ist keine weitere Wartezeit vor Ort notwendig.

Kosten und Öffnungszeiten

Das Testzentrum im Luftschiffhangar ist montags, mittwochs und freitags von 7 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kosten belaufen sich für den Nasen- und Rachentest auf 29,99

Euro und für den Spucktest auf 34,99 Euro. Für Unternehmen können gerne individuelle Angebote erstellt werden.

Buchen und Bezahlen

Buchung und Bezahlung erfolgen direkt über das Netz unter: https://driveintestzentrum.de

Über das Deutsche Rote Kreuz Essen.