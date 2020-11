Auch mit wenigen Menschen guten Willens kann man viel bewegen, auch für Tiere, die mit ihren Haltern in Not geraten sind. Die 14 Mitglieder der Mülheimer Tiertafel e.V. beweisen es mit ihrem Engagement, das tierisch hilft.

Der Verein ist seit viereinhalb Jahren aktiv und gibt, immer wieder samstags zwischen 12 und 14 Uhr in der Fünte an der Gracht 209/Ecke Fünter Weg gespendetes Futter an Tierhalter ab, die zum Beispiel als Bezieher von Arbeitslosengeld 2 oder als Empfänger einer Grundsicherung im Alter jeden Euro dreimal umdrehen müssen, ehe sie ihn ausgeben können.

Kein Fressnapf soll leer bleiben

Wenn das Geld in Herrchens und Frauchens Haushaltskasse knapp wird, bliebe der Fressnapf von Waldi, Pfiffi, Bello und Mieze oft leer, wenn es nicht die Mülheimer Tiertafel gebe. "Zurzeit haben wir 30 registrierte Tierhalter, den wir gegen die Vorlage eines amtlichen Hilfebescheides von Tierfreunden gespendetes Futter ausgeben. Und wir merken, dass immer mehr Tierhalter zu uns kommen, die zum Beispiel ihren Arbeitsplatz verloren haben oder mit ihrer kleinen Rente kaum auskommen", sagt die Vereinsvorsitzende Natascha Rosendahl. An der Futtertheke ergänzt ihre Stellvertreterin Khemra Resch: "Pro Tierrasse geben wir wöchentlich bis zu zwei Dosen Futter aus. Was wir nicht unterstützen, sind bedürftige Menschen, die sich trotz ihrer Hilfsbedürftigkeit auch noch ein oder mehrere Tiere anschaffen."

Für die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Mülheimer Tiertafel steht fest: "Indem wir den Tieren helfen, helfen wir auch deren Halter. Denn Tiere für Menschen eine wichtige emotionale Stütze im Alltag."

Die Mülheimer Tiertafel, die trotz Corona unverändert geöffnet und aktiv bleibt, freut sich sowohl über Geld,- als auch über Futterspenden, die bei stadtweit neun Sammelstellen oder samstags zwischen 12 und 14 Uhr in der Fünte abgegeben oder bei Bedarf auch von Vereinsmitgliedern abgeholt werden können. "Leider mussten wir unsere im November geplante Futterspendensammlung im Forum Corona-bedingt absagen", bedauert die Kassiererin des Vereins, Simone Schmidt.

Die Mülheimer Tiertafel, deren Mitgliedsbeitrag 5 Euro pro Monat beträgt, ist telefonisch unter der Rufnummer: 0177 / 6006348 oder per E-Mail an: kontakt@muelheimer-tiertafel.de sowie über ihre Internetseite: www.muelheimer-tiertafel.de erreichbar. Der Verein ist auch bei Facebook präsent.

