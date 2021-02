Der Handel bietet Milchverpackungen mit einem Drehverschluss an.

Beim Öffnen wird der Verpackungsschutz (Silberfolie) eingerissen und verbleibt am Rand der Verpackung (siehe auch Foto).

Mich beschäftigt die Frage, ob einzelne Teilchen in die Verpackung gelangen können, wo sie nicht hingehören..