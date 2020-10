In einer Zeit, in der viele Ehen ihr erstes Jahrzehnt nicht überstehen, sind Erika und Horst Kulmer bemerkenswert. Denn sie sind seit 60 Jahren miteinander verheiratet und haben vier Kindern (Heidi, Axel, Monika und Claudia) das Leben geschenkt.

Am 8. Oktober 1960 gaben sich die damals 20-jährige Erika Weinreiß und der 19-jährige Horst Kulmer auf dem Standesamt und in der Lutherkirche das Ja-Wort fürs Leben. Damals waren sie schon seit zwei Jahren ein Liebespaar, das sich im September 1958 auf der Speldorfer Kirmes an der Eltener Straße kennen gelernt hatte. Erika machte damals im elterlichen Fliesenlegerbetrieb eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Ihr damals 19-jähriger Bräutigam lernte damals den Motoren- und Maschinenbau bei der AEG an der Aktienstraße. Später verdiente er bei den Mannesmann-Röhrenwerken den Lebensunterhalt für seine sechsköpfige Familie. Aller Anfang war schwierig. Ihr monatliches Lehrlingsgehalt lag damals unter 50 D-Mark. Doch Eltern und Kinder fanden in Erikas Elternhaus, das der Urgroßvater 1907 errichtet hatte, ein schönes Heim.

Die 1972 geborene Tochter Claudia Kosmann beschreibt das Ehe- und Familienleben ihrer Eltern so: "Sie sind für mich ein echtes Vorbild, weil sie auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten haben. Meine Mutter hat sich um die Finanzen und den den Papierkram gekümmert, während mein Vater der Malocher war. Sie sind nie auseinandergegangen, weil sie sich immer wieder streiten und zusammenraufen konnten. Einer kann und will nicht ohne den anderen und beide waren immer für uns da. Uns Kindern haben sie vieles ermöglicht, zum Beispiel schöne Urlaubsreisen "ans Wasser", Sport im Verein und das Erlernen von Musikinstrumenten."

Was sagt das Langzeit-Ehepaar selbst über den jeweiligen Lebenspartner? Nicht viel. Aber das, was sie sagen, sitzt und hat Gewicht. "Wir haben uns einfach geliebt", sagt Erika. Und Horst ergänzt: "Ich würde sie heute wieder heiraten." Was muss man mehr wissen?

2016 musste sich Horst einer schweren Rücken-Operation unterziehen. Dass er diesen Eingriff überlebt hat und mit seiner Erika nun seine Diamantene Hochzeit feiern kann, empfinden die Kulmers und ihre Familie als ein großes und nicht selbstverständliches Glück. Noch viele gesunde und gemeinsame Jahre sind denn auch ihr größter Wunsch zum Diamantenen Hochzeitstag. Beide Eheleute haben sich früher beim Rudern auf der Ruhr gemeinsam ins Zeug gelegt und die Geselligkeit mit ihren Nachbarn im früher viel grüneren und ländlicheren Speldorf gepflegt. Doch zum Tanzen konnte Erika ihren Horst nie überreden. Während sie alleine in die Tanzstunden des TSV Viktoria ging, sang Horst mit seinen Chorbrüdern im Chor der Mannesmann-Röhrenwerke. Das Ehepaar reiste viel und gerne, solange es die Gesundheit erlaubte.

Haben Sie nach 60 Jahren ein Erfolgsrezept für junge Ehepaare? "Nein. Das gibt es nicht. Auch im Eheleben muss jeder seinen eigenen Weg finden", betont Horst Kulmer.