Wie oft am Tag schütteln wir einem Menschen die Hand und wie unbedarft sind wir dabei? In Zeiten der Virenhysterie eine bemerkenswerte Lässigkeit. Da werden die wildesten Theorien bzgl. möglicher Übertragungswege verbreitet, nur der wahrscheinlichste Fall wird schlichtweg ignoriert – der Händedruck.

Es ist also an der Zeit, sich dazu einmal Gedanken zu machen. Mit jedem Händeschütteln tauschen wir potentielle Erreger aus. Aktuell wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein 2019-nCoV sein, jedoch diverse andere, weitaus gefährlichere Viren oder Bakterien.

Ein Weg eine Infektion zu vermeiden wäre es, auf dieses Ritual zu verzichten und Höflichkeiten ohne Körperkontakt auszutauschen. Immerhin kann so ein Virus bis zu 6 Mal den Wirt wechseln, bis es abstirbt. Jetzt noch ein wenig Vorsicht beim Griff zur Türklinke und ein Übertragungsweg entfällt. Zumal so eine Klinke ein, im negativen Sinn, grandioser Verteiler ist. Nun noch bei einer Niesarttacke die Armbeuge als Auffanghilfe nutzen und die nächste Übertragungsroute, die Tröpfcheninfektion, wird eingedämmt.

So oder so, regelmäßiges und intensives Waschen der Hände, zu dem auch ausreichend Seife gehört, kann Studien zufolge das Ansteckungsrisiko um fast die Hälfte mindern. Gründliches Händewaschen dauert mindestens 30 Sekunden. Danach die Seife gut abspülen.

Wie Hände waschen erfolgreich wird erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: HIER

Bleiben Sie gesund.