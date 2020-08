„Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehn." Solche Sätze durfte sich Goethe in seinem „Faust“ noch erlauben. Heute würde er damit Klimaschützer misstrauisch machen. Spuren als Folgen unseres Erdenlebens haben wir ja auch mehr als genug. Jetzt wäre eher Folgenlosigkeit angesagt. Auch die Abstandsregeln und der Mundschutz sind ja Mittel, damit unsere Anwesenheit für alle möglichst folgenlos bleibt.

Wir sollten gewarnt sein, weil wir doch wissen, dass ein einziger unbesonnener Schmetterling in Brasilien durch ein winziges Flügelschlagen weitab in Äthiopien einen Tsunami auslösen könnte, der dann weltweit dermaßen wütet, dass niemand mehr weiß, wer dafür eigentlich verantwortlich war.

Ja, alles hat Folgen. Trotzdem möchten wir es oft gar nicht so genau wissen. Wie bei den jüngsten Lockerungen. Wir haben uns einfach vorgestellt, es wird schon nicht so schlimm werden. Wie Kinder, die ihre Augen schließen und glauben, sie seien dann unsichtbar.

Doch jeder weiß eigentlich: es gibt keine Wirkung ohne Ursache.

Wenn die Dame des Hauses heute Morgen etwas kurz angebunden ist, dann findet sich nach kurzer Gewissenserforschung ein Grund. Z. B., dass man gestern wiederholt vergessen hatte, die Hortensien vor dem Haus zu gießen, was für dieselben nicht ohne Folgen bleiben könnte.

PS. Bereits die Bezeichnung Ur-sache deutet ja auf den Glauben an die Möglichkeit einer Rückverfolgung zu einem Anfang. Früher war die Ur-sache eine Wirkung Gottes. Nur Gott selbst war Wirkung ohne Ursache.

Wir haben es immerzu mit dem Kausalitätsprinzi zu tun und sind rund um die Uhr damit beschäftigt, es außer Kraft zu setzen oder zumindest Mittel zu erfinden, die die Folgen des Prinzips mildern oder außer Kraft setzen. Ja, ich würde behaupten, die meisten Erfindungen dienen einzig dem Zweck, seine Folgen zu beseitigen, wobei die gefundene Lösung selbst auf ihm beruht und wieder zur Ursache neuartiger Folgen wird.