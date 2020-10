Wegen des angekündigten Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di am 02.10.2020 kann es auch bei der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft zu Einschränkungen kommen:

Der Wertstoffhof an der Pilgerstraße bleibt am Freitag, den 02.10.2020 geschlossen. Bei der Abfuhr der Abfalltonnen (Grüne, Braune, Gelbe und Blaue) sind Verzögerungen zu erwarten. Soweit die Leerung am Abfallabfuhrtag nicht erfolgt, bittet die MEG die Mülheimer Bürgerinnen und Bürger, die Abfalltonnen am Straßenrand stehen zu lassen. Die nicht geleerten Abfalltonnen werden im Laufe der nächsten Woche geleert.

Nachtrag zur vorherigen Pressemitteilung:

Das Schadstoffmobil wird aufgrund des Warnstreiks auch nicht auf dem Stadthallenparkplatz in Broich stehen.

Auch die telefonische Erreichbarkeit der MEG kann eingeschränkt sein.