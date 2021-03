Durch die Corona Maßnahmen hat sich unser Alltag sehr verändert. Soziale Kontakte sind stark eingeschränkt und vieles, was uns im Leben wichtig ist, was bisher Ausgleich für Stress und Belastung darstellt hat, ist weggefallen.

Als Unterstützungsangebot bietet die ginko Stiftung für Prävention einen digitalen Elternstammtisch an. Wir möchten Eltern von jungen Menschen zwischen 14 und 21 Jahren die Möglichkeit geben, miteinander und mit uns zusammenzukommen und darüber zu reden, was ihnen vielleicht gerade im Zusammenleben mit ihrem Kind Gedanken macht oder Sorgen bereitet. Ihre Anliegen und Themenwünsche stehen im Mittelpunkt.

Bei Bedarf können wir zusätzliche Informationen z.B. zu Konsum, Substanzmissbrauch, Abhängigkeiten und Entwicklungsaufgaben von jungen Menschen geben.

Das nächste Treffen findet am 17.03.2021 von 20:00 bis ca. 22:00 Uhr digital statt.

Wir bieten diesen kostenfreien Stammtisch monatlich und an, die Teilnahme ist auch an einzelnen Terminen möglich.

Die nächsten Treffen finden an folgenden Terminen statt:

17.03.2021 20:00 Uhr

21.04.2021 20:00 Uhr

19.05.2021 20:00 Uhr

16.06.2021 20:00 Uhr

Der Stammtisch wird von Mitarbeiter*innen der ginko Stiftung moderiert. Sie geben fachlichen Input und stehen mit Rat und ihrer Erfahrung zur Seite.

Der Stammtisch findet per Zoom statt, d.h. jede und jeder kann von zu Hause aus mit PC (mit Kamera und Mikrofon), Laptop, Tablet oder Handy teilnehmen.

Anmeldung

Zur kostenlosen Teilnahme können Sie sich hier anmelden: Zur Anmeldung. Dies dient der Versendung des Einladelinks, den Sie kurz vor dem Start per Mail zugeschickt bekommen. Wir freuen uns auf Sie.