Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit NRW meldet heute 5.734 positiv getestete COVID-19 Fälle. Dabei handelt es sich, so man den Experten folgt, um die Fälle, bei denen bereits vor Tagen der Abstrich erfolgte. Da aktuell täglich ca. 1.000 positiv Getestete hinzukommen, liegt die reale Zahl eher bei 9 – 10.000 bereits getesteten Infizierten. Weiterhin werden nicht alle, die an COVID-19 erkrankt sind zum Test überwiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Test- und Laborkapazitäten mancherorts bereits ausgereizt sind und eine restriktivere Vorauswahl getroffen werden muss. Statistisch belegt ist, dass nur bei jedem Fünften Symptome auftreten, diese Personen aber nach aktuellen Schätzungen unwissentlich weitere 2 – 3 Menschen infizieren können.

Das alles zusammengenommen, lässt Virologen davon ausgehen, dass wir die offiziell festgestellten und veröffentlichten Zahlen versieben- bis verzehnfachen müssen, um die Dunkelziffer mit einzubeziehen. Will heißen, dass Stand heute am 20. März 2020 unterstellt werden kann, dass im Land Nordrhein-Westfalen bis zu 80.000 Personen das Virus in sich tragen und damit auch verbreiten können. Und es werden, wie die Zahlen belegen, jeden Tag mehr.

Das ist immer noch kein Grund zur Panik aber ein triftiger Grund für die geforderte Disziplin im Alltag. Was das bedeutet, kann den offiziellen Hinweisen auf der Webseite des RKI entnommen werden.

